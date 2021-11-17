Актриса Оксана Акиньшина опровергла слухи, что до сих пор живет в Швейцарии

Москва, 17 ноября. Российская актриса Оксана Акиньшина, получившая известность после съемок в фильме Сергея Бодрова «Сестры», заявила, что вернулась в Москву.

Звезда отечественного кино опубликовала в Instagram снимок, на котором она стоит у окна. Акиньшина заметила, что теперь считает Москву своим родным городом.

«Любимый город и уже родной… за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже 3 года, как вернулась в Москву», — написала знаменитость.

Prt Scr instagram.com / @akinshok2013

Артистка для домашней фотосессии сделала легкий макияж. Она надела светлый бежевый свитер, он подчеркнул белизну ее красивой кожи, пишет Teleprogramma.pro. Публикация набрала более 12 тысяч лайков, под постом появились сотни комментариев пользователей.

«Родной тот, где родилась, где прошло детство и знаком каждый уголок. Остальные могут быть только любимыми»; «Москва — это город, в котором надо родиться, чтобы его любить, или иметь очень много денег»; «Я тоже вернулась из Швейцарии в Москву родную. Дома хорошо», — отреагировали фолловеры.

Ранее сообщалось, что Оксана Акиньшина появилась на свадьбе режиссера Романа Прыгунова в компании коллеги Данилы Козловского. Как утверждают инсайдеры, актеры уже давно живут вместе.