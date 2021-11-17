Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 21:34
21:32
Политика
Захарова напомнила об истинном виновнике роста конфронтации в Европе
21:25
Весь мир
Суд в США отправил в тюрьму предполагаемого помощника венесуэльского дипломата Алекса Сааба
21:17
Весь мир
Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии
21:17
Общество
ФАН требует проверить проект «Коллективное действие» на исполнение функций иноагента
21:15
Происшествия
Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
21:13
Общество
Замминистра труда Крыма сравнил уровень безработицы в пандемию с 2014 годом
21:10
Шоу-бизнес
Муценице забыла старые обиды и поздравила Прилучного с днем рождения
21:06
Весь мир
Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
21:06
Весь мир
Израильские пограничники обстреляли палестинских рыбаков в секторе Газа
21:05
Общество
Нео, Тринити и Морфеус появились на новом постере «Матрицы-4»
Все новости

Актриса Оксана Акиньшина опровергла слухи, что до сих пор живет в Швейцарии

Общество
Актриса Оксана Акиньшина опровергла слухи, что до сих пор живет в Швейцарии
Кадр из фильма «Полет»

Москва, 17 ноября. Российская актриса Оксана Акиньшина, получившая известность после съемок в фильме Сергея Бодрова «Сестры», заявила, что вернулась в Москву.

Звезда отечественного кино опубликовала в Instagram снимок, на котором она стоит у окна. Акиньшина заметила, что теперь считает Москву своим родным городом.

«Любимый город и уже родной… за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже 3 года, как вернулась в Москву», — написала знаменитость.

Актриса Оксана Акиньшина опровергла слухи, что до сих пор живет в Швейцарии
Prt Scr instagram.com / @akinshok2013

Артистка для домашней фотосессии сделала легкий макияж. Она надела светлый бежевый свитер, он подчеркнул белизну ее красивой кожи, пишет Teleprogramma.pro. Публикация набрала более 12 тысяч лайков, под постом появились сотни комментариев пользователей.

«Родной тот, где родилась, где прошло детство и знаком каждый уголок. Остальные могут быть только любимыми»;

«Москва — это город, в котором надо родиться, чтобы его любить, или иметь очень много денег»;

«Я тоже вернулась из Швейцарии в Москву родную. Дома хорошо», — отреагировали фолловеры.

Ранее сообщалось, что Оксана Акиньшина появилась на свадьбе режиссера Романа Прыгунова в компании коллеги Данилы Козловского. Как утверждают инсайдеры, актеры уже давно живут вместе.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актриса Оксана Акиньшина опровергла слухи, что до сих пор живет в Швейцарии
россия актриса акиньшина
Комментировать