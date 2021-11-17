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Эрдоган: Россия и Турция не будут делать заявлений по поводу совместного производства С-400

Армия
Эрдоган: Россия и Турция не будут делать заявлений по поводу совместного производства С-400
Global Look Press  /  Xinhua

Анкара, 17 ноября. Москва и Анкара договорились не делать каких-либо заявлений по совместному производству комплектующих к зенитно-ракетным комплексам С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В среду, 17 ноября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел небольшую пресс-конференцию после переговоров с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Эрдоган подчеркнул: Анкара договорилась с Москвой, что не будет делать заявлений по совместному производству элементов для С-400.

«Что касается совместного производства частей С-400, то обе стороны — Турция и Россия — договорились не раскрывать никаких деталей», — подчеркнул президент.

Напомним, договор на поставку первого дивизиона российских систем Турция заключила в 2017 году, несмотря на попытки США сорвать сделку. В 2021 году Эрдоган заявил, что обсудил с Россией вопрос приобретения второй партии С-400.

Ранее глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар в беседе с депутатами сообщил, что закупленные у России комплексы еще не получили боевого применения, но обязательно проявят себя в «нужное время и в нужном месте».

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