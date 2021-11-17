Сочи стал самым популярным новогодним направлением у россиян

Сочи, 17 ноября. Самым популярным направлением в период новогодних праздников у россиян стал Сочи, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса по покупке билетов.

Наибольшее число перелетов запланировано на 28-30 декабря. Доля желающих отправиться в путешествие самостоятельно сократилась на 7% по сравнению с 2020 годом. Самыми популярными направлениями на Новый год стали Сочи, Симферополь и Калининград, выяснили аналитики.

По некоторым маршрутам снизилась стоимость авиабилетов. Например, улететь в Сочи оказалось на 16% дешевле, чем до пандемии коронавируса. Повлиять на спрос на путевки могут ужесточения ограничений по коронавирусу, в том числе введение QR-кодов, считают эксперты.

Осенью самыми востребованными направлениями среди россиян стали курорты Крыма, а также Санкт-Петербург, Московская область, Казань, Алтай и Калининград.