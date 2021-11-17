19FortyFive: отказ США от провокаций у границ России спасет мир от глобальной катастрофы

Вашингтон, 17 ноября. Дальнейшие провокации США и стран НАТО у границ России могут спровоцировать глобальный конфликт, который обернется катастрофой для всего мира. К такому выводу пришли аналитики американского издания 19FortyFive.

Эксперты напомнили об инцидентах периода холодной войны, которые едва не привели к ядерной катастрофе. Так, в 1962 году экипаж советской субмарины Б-52 проводил учения в Карибском море у берегов Кубы. Корабли ВМС США использовали глубинные снаряды, чтобы вынудить советскую подлодку всплыть. При этом советские моряки предположили, что началась война и приготовились к пуску ядерных торпед, однако один из офицеров убедил командира не применять смертоносное оружие, передает «ПолитРоссия».

В 1979 году мир вновь оказался на грани ядерной войны. Пентагон заявил о ядерной атаке со стороны СССР, после чего американские военные перевели межконтинентальные баллистические ракеты в боевую готовность, но сообщение оказалось ложным.

Эксперты отметили, что для предотвращения атомной войны США необходимо отказаться от провокаций у границ России, а также сохранять дипломатические контакты и диалог друг с другом по линии оперативной связи. Только мирный подход поможет предотвратить потенциальную глобальную катастрофу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что отправка кораблей ВМС США и НАТО в Черноморский регион демонстрирует нежелание Запада вести диалог с Москвой. По словам министра, подобные действия Вашингтона подталкивают страны Черноморского региона к конфронтационной политике.