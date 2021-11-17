Россияне оценили Балаклавскую бухту с неожиданного ракурса

Крым, 17 ноября. Россияне в Сети оценили снимок Балаклавской бухты, сделанный из космоса.
Фотографию в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» опубликовал командир Международной космической станции (МКС) Антон Шкаплеров.
Космонавт не только показал подписчикам необычный и очень красивый кадр, но и рассказал в посте некоторые подробности о самой Балаклавской бухте. Он напомнил, что во времена СССР Балаклава была закрытым городом, в гавани которого размещалась база подводных лодок. Более того, внутри скалы здесь был расположен завод по ремонту субмарин, у которого имелся не только водный канал, но и сухой док.
Также Шкаплеров рекомендовал всем посетить военно-морской музей «холодной войны», который теперь находится на месте ремонтного завода. Об этом музее космонавт знает не понаслышке, ведь сам он родом из Севастополя.
В комментариях подписчики командира МКС восхитились сделанной им из космоса фотографией. Многие отметили, что вид на бухту с орбиты действительно впечатляет красотой.
«Вся эта красота дух захватывает!»;
«Крым — это вообще красота»;
«Обожаю Балаклаву. Спасибо за фото с необычного ракурса»;
«Невероятная красота!»;
«Спасибо за фото и информацию! Если будем в тех краях обязательно сходим. Люблю узнавать все новое»;
«При Украине Крым был разваленным местом, сейчас там красота. Летом отдыхали — одно наслаждение»;
«Из космоса Балаклава солидно выглядит. Мощно. Спасибо вам огромное!», — комментируют россияне.
Многие пользователи Сети также рассказали, что они уже бывали в расположенном в Балаклавской бухте музее. Некоторые при этом отметили, что и сами живут в Крыму, поэтому им было особенно интересно увидеть знакомые места с необычного ракурса.
«Смотрю из Балаклавы на Балаклаву. Красота»;
«Базу подводных лодок строили мой прадед и дед, а я теперь наблюдаю всю эту красота со снимка из космоса»;
«Музей подводных лодок в Балаклаве очень интересный! Даже не ожидали такой исторической красоты, всем советуем там побывать»;
«Как интересно с космоса смотреть, когда ты еще и был в этих бухтах!»;
«Была в музее подводных лодок два раза, а вчера узнала, что там стоит настоящая подводная лодка — музейный экспонат»
«Класс! Наша Балаклава, наш Севастополь! Это просто космос», — пишут подписчики Антона Шкаплерова в «Инстаграм».
Ранее бывший украинец раскрыл всю правду о жизни в российских селах.