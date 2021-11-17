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Россияне оценили Балаклавскую бухту с неожиданного ракурса

Общество
Россияне оценили Балаклавскую бухту с неожиданного ракурса
wikipedia.org  /  Iluvatar / CC BY-SA 3.0

Крым, 17 ноября. Россияне в Сети оценили снимок Балаклавской бухты, сделанный из космоса.

Фотографию в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» опубликовал командир Международной космической станции (МКС) Антон Шкаплеров.

Космонавт не только показал подписчикам необычный и очень красивый кадр, но и рассказал в посте некоторые подробности о самой Балаклавской бухте. Он напомнил, что во времена СССР Балаклава была закрытым городом, в гавани которого размещалась база подводных лодок. Более того, внутри скалы здесь был расположен завод по ремонту субмарин, у которого имелся не только водный канал, но и сухой док.

Также Шкаплеров рекомендовал всем посетить военно-морской музей «холодной войны», который теперь находится на месте ремонтного завода. Об этом музее космонавт знает не понаслышке, ведь сам он родом из Севастополя.

В комментариях подписчики командира МКС восхитились сделанной им из космоса фотографией. Многие отметили, что вид на бухту с орбиты действительно впечатляет красотой.

«Вся эта красота дух захватывает!»;

«Крым — это вообще красота»;

«Обожаю Балаклаву. Спасибо за фото с необычного ракурса»;

«Невероятная красота!»;

«Спасибо за фото и информацию! Если будем в тех краях обязательно сходим. Люблю узнавать все новое»;

«При Украине Крым был разваленным местом, сейчас там красота. Летом отдыхали — одно наслаждение»;

«Из космоса Балаклава солидно выглядит. Мощно. Спасибо вам огромное!», — комментируют россияне.

Россияне оценили Балаклавскую бухту с неожиданного ракурса
Prt Scr instagram.com / @anton_astrey

Многие пользователи Сети также рассказали, что они уже бывали в расположенном в Балаклавской бухте музее. Некоторые при этом отметили, что и сами живут в Крыму, поэтому им было особенно интересно увидеть знакомые места с необычного ракурса.

«Смотрю из Балаклавы на Балаклаву. Красота»;

«Базу подводных лодок строили мой прадед и дед, а я теперь наблюдаю всю эту красота со снимка из космоса»;

«Музей подводных лодок в Балаклаве очень интересный! Даже не ожидали такой исторической красоты, всем советуем там побывать»;

«Как интересно с космоса смотреть, когда ты еще и был в этих бухтах!»;

«Была в музее подводных лодок два раза, а вчера узнала, что там стоит настоящая подводная лодка — музейный экспонат»

«Класс! Наша Балаклава, наш Севастополь! Это просто космос», — пишут подписчики Антона Шкаплерова в «Инстаграм».

Ранее бывший украинец раскрыл всю правду о жизни в российских селах.

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крым мкс балаклавская бухта
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