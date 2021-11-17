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Французский суд признал Россию собственником храма Святого Архангела Михаила в Канне

Политика
Французский суд признал Россию собственником храма Святого Архангела Михаила в Канне
pixabay.com  /  edmondlafoto

Париж, 17 ноября. Россия признана собственником храма Святого Архангела Михаила в Канне. Такое решение принял французский суд в Грасе.

Российская сторона предпримет меры, чтобы восстановить обветшавшее здание церкви. Планируется сделать храм доступным для верующих и всех тех, кто интересуется русской православной культурой.

«По итогам многолетнего судебного разбирательства подтверждены историческая принадлежность храма российскому государству и наши законные права на него», — сообщили в посольстве РФ во Франции.

Ранее сообщалось, что фундамент романо-британского храма реконструировали и открыли для посетителей. Небольшой древний город нашли во время закладки фундамента нового здания.

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россия суд франция
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