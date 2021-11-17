Тарасов собирается жить за счет жены после рождения их третьего ребенка

Москва, 17 ноября. Футболист Дмитрий Тарасов, приостановивший спортивную карьеру перед рождением сына, рассказал, на какие средства он намеревается жить. По словам экс-игрока «Локомотива», он будет существовать за счет жены — модели и блогера Анастасии Костенко.

Недавно у Тарасова и его супруги родился третий общий ребенок. Футболист устроил сеанс общения с подписчиками в Instagram Stories, и один из них поинтересовался, на что многодетный отец собирается жить после прибавления в семье. В ответ бывший игрок «Локомотива» признался, что всегда думает над этой проблемой.

«Но у меня есть моя любовь, она меня будет содержать полностью», — заявил Тарасов, переведя камеру на расхаживающую по дому с младенцем на руках Костенко.

Услышав слова мужа, модель рассмеялась. Возможно, футболист просто пошутил, отвечая на вопрос подписчика.

Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Другой поклонник спросил у Тарасова, планируют ли они с супругой еще одного ребенка. Экс-игрок «Локомотива» тут же подошел поближе к жене и переадресовал вопрос ей. Костенко ответила утвердительно, поэтому не исключено, что у пары через какое-то время появится четвертый общий малыш.

Недавно родившийся мальчик стал первым сыном Дмитрия Тарасова. У футболиста есть три дочери, одна из которых появилась на свет в его первом браке.

Ранее Тарасов и Костенко устроили фотосессию новорожденному сыну. Чтобы сделать интересные снимки, они нарядили мальчика в крохотную футбольную форму.