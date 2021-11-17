Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 21:34
21:32
Политика
Захарова напомнила об истинном виновнике роста конфронтации в Европе
21:25
Весь мир
Суд в США отправил в тюрьму предполагаемого помощника венесуэльского дипломата Алекса Сааба
21:17
Весь мир
Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии
21:17
Общество
ФАН требует проверить проект «Коллективное действие» на исполнение функций иноагента
21:15
Происшествия
Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
21:13
Общество
Замминистра труда Крыма сравнил уровень безработицы в пандемию с 2014 годом
21:10
Шоу-бизнес
Муценице забыла старые обиды и поздравила Прилучного с днем рождения
21:06
Весь мир
Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
21:06
Весь мир
Израильские пограничники обстреляли палестинских рыбаков в секторе Газа
21:05
Общество
Нео, Тринити и Морфеус появились на новом постере «Матрицы-4»
Все новости

Тарасов собирается жить за счет жены после рождения их третьего ребенка

Шоу-бизнес
Тарасов собирается жить за счет жены после рождения их третьего ребенка
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 17 ноября. Футболист Дмитрий Тарасов, приостановивший спортивную карьеру перед рождением сына, рассказал, на какие средства он намеревается жить. По словам экс-игрока «Локомотива», он будет существовать за счет жены — модели и блогера Анастасии Костенко.

Недавно у Тарасова и его супруги родился третий общий ребенок. Футболист устроил сеанс общения с подписчиками в Instagram Stories, и один из них поинтересовался, на что многодетный отец собирается жить после прибавления в семье. В ответ бывший игрок «Локомотива» признался, что всегда думает над этой проблемой.

«Но у меня есть моя любовь, она меня будет содержать полностью», — заявил Тарасов, переведя камеру на расхаживающую по дому с младенцем на руках Костенко.

Услышав слова мужа, модель рассмеялась. Возможно, футболист просто пошутил, отвечая на вопрос подписчика.

Тарасов собирается жить за счет жены после рождения их третьего ребенка
Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Другой поклонник спросил у Тарасова, планируют ли они с супругой еще одного ребенка. Экс-игрок «Локомотива» тут же подошел поближе к жене и переадресовал вопрос ей. Костенко ответила утвердительно, поэтому не исключено, что у пары через какое-то время появится четвертый общий малыш.

Недавно родившийся мальчик стал первым сыном Дмитрия Тарасова. У футболиста есть три дочери, одна из которых появилась на свет в его первом браке.

Ранее Тарасов и Костенко устроили фотосессию новорожденному сыну. Чтобы сделать интересные снимки, они нарядили мальчика в крохотную футбольную форму.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Тарасов собирается жить за счет жены после рождения их третьего ребенка
костенко тарасов знаменитости
Комментировать