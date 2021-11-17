Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 21:34
21:32
Политика
Захарова напомнила об истинном виновнике роста конфронтации в Европе
21:25
Весь мир
Суд в США отправил в тюрьму предполагаемого помощника венесуэльского дипломата Алекса Сааба
21:17
Весь мир
Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии
21:17
Общество
ФАН требует проверить проект «Коллективное действие» на исполнение функций иноагента
21:15
Происшествия
Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
21:13
Общество
Замминистра труда Крыма сравнил уровень безработицы в пандемию с 2014 годом
21:10
Шоу-бизнес
Муценице забыла старые обиды и поздравила Прилучного с днем рождения
21:06
Весь мир
Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
21:06
Весь мир
Израильские пограничники обстреляли палестинских рыбаков в секторе Газа
21:05
Общество
Нео, Тринити и Морфеус появились на новом постере «Матрицы-4»
Все новости

Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
Весь мир
Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
Prt Scr youtube.com  /  fahed k

Триполи, 17 ноября. Вооруженная группировка напала на сотрудников избирательного участка в столичном районе Айн Зара в Ливии. Об этом сообщает Al Marsad.

Граждане подверглись атаке со стороны боевиков во время агитации прохожих к участию в выборах, которые запланированы на 24 декабря. Согласно информации издания, радикалы подчиняются региональному подразделению министерства обороны страны.

Последствия нападения снял на камеру очевидец и выложил в сеть.

Автор видео обратил внимание подписчиков на тот факт, что сотрудники Министерства внутренних дел не охраняют избирательные участки. Глава ведомства Халед Мазен неоднократно заявлял, что правоохранительные органы обеспечат безопасность при подготовке в декабрьским выборам и непосредственно в день плебисцита

Издание Libyan Express накануне сообщило о блокировке вооруженными группировками нескольких центров голосования на западе страны. Боевики оцепили здания в районе Аз-Завии, Гарьяне, Зинтане и Мсалате.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
выборы нападение ливия триполи айн зара
Комментировать