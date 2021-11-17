Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии

Триполи, 17 ноября. Вооруженная группировка напала на сотрудников избирательного участка в столичном районе Айн Зара в Ливии. Об этом сообщает Al Marsad.

Граждане подверглись атаке со стороны боевиков во время агитации прохожих к участию в выборах, которые запланированы на 24 декабря. Согласно информации издания, радикалы подчиняются региональному подразделению министерства обороны страны.

Последствия нападения снял на камеру очевидец и выложил в сеть.

فيديو > بعد تحريض بعض الشخصيات على الانتخابات وقوانينها .. مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع في عين زارة تعتدي على مركز انتخابي من الخارج في ظل تراجع وزارة الداخلية عن مهمة تأمين المراكز كما تعهد الوزير خالد مازن قبل شهرين . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/FCoOhApVu9 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 17, 2021

Автор видео обратил внимание подписчиков на тот факт, что сотрудники Министерства внутренних дел не охраняют избирательные участки. Глава ведомства Халед Мазен неоднократно заявлял, что правоохранительные органы обеспечат безопасность при подготовке в декабрьским выборам и непосредственно в день плебисцита

Издание Libyan Express накануне сообщило о блокировке вооруженными группировками нескольких центров голосования на западе страны. Боевики оцепили здания в районе Аз-Завии, Гарьяне, Зинтане и Мсалате.