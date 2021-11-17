Киев, 17 ноября. Украина уже более семи лет официально придерживается проевропейского курса.

Намерение страны однажды вступить в ЕС и НАТО для большей уверенности даже официально прописали в конституции. Впрочем, украинский политолог Михаил Чаплыга уверен, что стать по-настоящему европейской страной Незалежной поможет совсем не это.

По его словам, нынешняя политика Киева точно не приведет страну к поставленной цели. Особенно, учитывая, что для самих украинских граждан первостепенное значение имеет вовсе не сам статус, а уровень жизни, близкий к европейскому.

«"Европа" на Украине будет только тогда, когда Украина будет действовать так, как действовала Европа, чтобы стать богатой. И это не то, чему нас учат сейчас. А так, как они становились богатыми. А богатыми они становились, потому что вели свою политику цинично, рационально и прагматично, исключительно в собственных интересах», — подчеркнул эксперт в эфире телеканала UKRLive.

Как считает Чаплыга, в настоящее время власти Украины действуют лишь в ущерб стране, уничтожая остатки промышленности. Об этом ярко свидетельствует энергетический кризис, который накрыл страну в этом отопительном сезоне. И это при том, что у Незалежной есть все ресурсы для того, чтобы самостоятельно обеспечивать себя значительной частью энергоресурсов.

Prt Scr youtube.com / UKRLIFE.TV

В частности, политолог напомнил про ситуацию с углем, которого Украине сейчас катастрофически не хватает. При этом он подчеркнул, что Киев вполне мог бы покупать твердое топливо у ДНР и ЛНР, особенно, учитывая, что он считает их украинской территорией.

«Почему мы должны искать какие-то обходные пути, если по факту уголь, который шел к нам до 2017 года — это уголь из ЛДНР. Он шел под видом ЮАР, под видом марсианского угля, а потом закончились эти варианты. И у меня возникает вопрос: если это территория Украины, если там живут граждане Украины, что мешает нам напрямую покупать там уголь?», — недоумевает эксперт.

Аналитик уверен, что непродуманная политика Киева не только не приведет к тому, что Украина станет «це Европой», но и может спровоцировать настоящую революцию в стране.

«Когда выключат свет, выключатся и насосы. А настоящая революция в городах всегда происходит, когда перестает работать канализация. Это может казаться смешным, но на самом деле, это очень реально», — объяснил политолог Михаил Чаплыга.

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