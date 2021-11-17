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Суд в США отправил в тюрьму предполагаемого помощника венесуэльского дипломата Алекса Сааба

Весь мир
Суд в США отправил в тюрьму предполагаемого помощника венесуэльского дипломата Алекса Сааба
Pr Scr youtube.com  / 

Майами, 17 ноября. Бывший профессор Университета Майами был приговорен к шести месяцам тюремного заключения после признания себя виновным в помощи в отмывании денег, оказанной венесуэльскому бизнесмену Алексу Саабу.

Сообщается, что бывший профессор Брюс Бэгли признался в совершенном преступлении после того, как был проинформирован о том, что Алекс Сааб, который является доверенным лицом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, несколько лет назад встречался с правоохранительными органами США, чтобы предоставить информацию о социалистическом правительстве Венесуэлы.

Прокуроры заявили, что Бэгли, арестованный в ноябре 2019 года, получил 2,5 миллиона долларов с зарубежных счетов, принадлежащих Саабу. Сам 75-летний Бэгли признал, что получил деньги, но сообщил, что мотивом его действий было желание заплатить адвокатам, консультирующим Сааба по вопросам его сотрудничества с властями США.

В настоящее время сам Сааб, который, несмотря на свой дипломатический статус, был в июне 2020 года задержан властями Кабо-Верде, и несколько недель назад экстрадирован в США, находится под следствием.

После начала судебных слушаний, американская прокуратура сняла с него семь из восьми обвинений, оставив в силе лишь пункт о создании преступного сообщества с целью легализации незаконных доходов.

Сам Сааб в ходе судебного заседания 15 ноября не признал себя виновным в преступном сговоре с целью отмывания денег, назвав выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

«Я буду участвовать в судебном процессе с полным достоинством. Я не совершал никакого преступления и не буду сотрудничать с США, которые вводят жесткую экономическую блокаду против Венесуэлы», — заявил он в ходе заседания.

Американское следствие считает, что Алекс Сааб является ключевой фигурой в попытках правительства Венесуэлы обойти санкции, которые Вашингтон наложил на Каракас. Именно Сааб был уполномочен вести переговоры от имени президента Мадуро с лидерами других государств о поставках в страну товаров первой необходимости: продовольствия, медикаментов и топлива.

Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба
Федеральное агентство новостей /

Правительство Венесуэлы, а также власти ряда стран, включая Россию и КНР, выразили протест по поводу задержания Алекса Сааба, на которого распространялось действие дипломатического иммунитета, назвав действия Вашингтона «опасным прецедентом». Руководство Боливарианской республики обвинило США в похищении своего гражданина и потребовало его немедленного освобождения.

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