Майами, 17 ноября. Бывший профессор Университета Майами был приговорен к шести месяцам тюремного заключения после признания себя виновным в помощи в отмывании денег, оказанной венесуэльскому бизнесмену Алексу Саабу.

Сообщается, что бывший профессор Брюс Бэгли признался в совершенном преступлении после того, как был проинформирован о том, что Алекс Сааб, который является доверенным лицом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, несколько лет назад встречался с правоохранительными органами США, чтобы предоставить информацию о социалистическом правительстве Венесуэлы.

Прокуроры заявили, что Бэгли, арестованный в ноябре 2019 года, получил 2,5 миллиона долларов с зарубежных счетов, принадлежащих Саабу. Сам 75-летний Бэгли признал, что получил деньги, но сообщил, что мотивом его действий было желание заплатить адвокатам, консультирующим Сааба по вопросам его сотрудничества с властями США.

Condenaron a prisión a exprofresor de Miami que lavó dinero de Alex Saab https://t.co/TeQrp7Kujn — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) November 17, 2021

В настоящее время сам Сааб, который, несмотря на свой дипломатический статус, был в июне 2020 года задержан властями Кабо-Верде, и несколько недель назад экстрадирован в США, находится под следствием.

После начала судебных слушаний, американская прокуратура сняла с него семь из восьми обвинений, оставив в силе лишь пункт о создании преступного сообщества с целью легализации незаконных доходов.

Сам Сааб в ходе судебного заседания 15 ноября не признал себя виновным в преступном сговоре с целью отмывания денег, назвав выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

El diplomático venezolano Alex Saab, secuestrado en EEUU, se declaró inocente por el único cargo que la fiscalía sostiene en su contra. En adelante corresponde la presentación de las pruebas#NaceVenezuelaNews @NicolasMaduro https://t.co/hu9ZlKQhEU — ????????Manuel Pérez☕???????? (@Manuel_P92) November 17, 2021

«Я буду участвовать в судебном процессе с полным достоинством. Я не совершал никакого преступления и не буду сотрудничать с США, которые вводят жесткую экономическую блокаду против Венесуэлы», — заявил он в ходе заседания.

Американское следствие считает, что Алекс Сааб является ключевой фигурой в попытках правительства Венесуэлы обойти санкции, которые Вашингтон наложил на Каракас. Именно Сааб был уполномочен вести переговоры от имени президента Мадуро с лидерами других государств о поставках в страну товаров первой необходимости: продовольствия, медикаментов и топлива.

Федеральное агентство новостей /

Правительство Венесуэлы, а также власти ряда стран, включая Россию и КНР, выразили протест по поводу задержания Алекса Сааба, на которого распространялось действие дипломатического иммунитета, назвав действия Вашингтона «опасным прецедентом». Руководство Боливарианской республики обвинило США в похищении своего гражданина и потребовало его немедленного освобождения.