Shanghai Media показало на видео полет двухместного китайского истребителя-невидимки J-20

Пекин, 17 ноября. Shanghai Media опубликовало кадры полета первого в мире двухместного истребителя пятого поколения. На видео представлен самолет китайского производства J-20.

Представители Shanghai Media заявили, что обнародованный видеоматериал дает миру представление о двухместном варианте китайского стелс-истребителя J-20.

Примечательно, что одноместный вариант самолета Chengdu J-20 был поставлен на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая в 2017 году. Известно, что в январе 2011 года истребитель совершил свой первый полет.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) показала новый промо-ролик для легкого тактического истребителя Су-75 Checkmate на YouTube. В первые же сутки видео собрало массу комментариев от пользователей из-за рубежа. Наряду с пилотируемой версией истребителя в Дубае показали еще и беспилотную версию самолета.