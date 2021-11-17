Михеев заявил о необходимости смены власти на Украине

Москва, 17 ноября. От проблем, которые создает Украина, и от которых страдает сама, все устали. Однако признание ЛДНР в нынешнем виде проблемы решить не может.

Конфликт между Украиной и Донбассом не прекращается много лет. Территория Республик периодически обстреливается ВСУ, Минские соглашения Киевом не соблюдаются.

Политолог Сергей Михеев убежден, что признание ЛДНР даст Западу возможность использования Украины в качестве военной базы без включения в НАТО. Украинский вопрос придется решать комплексно — так, чтобы гарантировать отсутствие военной угрозы для всего Черноморского берега.

«Бизнес-подход к реализации постсоветской политики полностью провалился. Наши враги внушили нам миф, что все решается через торговлю. Нам сказали: «Теперь все решают бабки», «Бабло побеждает зло». Нет, оно не побеждает. Или только в комплексе с идеями, информацией, работой с людьми. Надо было действовать раньше по–другому: в 1991, 2004 и в 2014 годах. Что было, то было. Теперь мы должны помогать людям в Донецке и Луганске, в том числе и военной силой, но признание ЛДНР в нынешнем виде не решает проблемы Украины», — считает Сергей Михеев.

Российской политикой постсоветское пространство с самого начала было недооценено. В итоге нет ни кадров, ни системной подготовки, ни знания ситуации. Не все послы в постсоветских республиках способны защищать российские интересы.

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«Украинский вопрос требует более фундаментального внимания. Или Россия должна перейти в глухую оборону по нашим границам, или требуется смена власти на Украине. Так или иначе этим придется заниматься — это как больной зуб. Или вылечить, или вырвать. Запад всегда хотел разрушить единство России, Украины и Белоруссии. Они всегда вбивали между ними клин и сейчас этим занимаются, — подчеркнул Сергей Михеев.

Украина не способна самостоятельно решить свои проблемы, а Запад использует ее в своих интересах и только вредит стране. Проблемы на Украине, в том числе и с Донбассом, слишком затянулись. Рано или поздно их придется решать, ведь эта страна создает проблемы всем соседям.

Напомним, что ранее Михеев объяснил, что России нужно как можно быстрее перестать «кормить» своих врагов.