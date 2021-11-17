Темпы годовой инфляции в России выросли до 8,1%

Москва, 17 ноября. Минэкономразвития России опубликовало доклад «О текущей ценовой ситуации». Согласно информации ведомства, годовая инфляция продолжает разгоняться, информирует «Коммерсантъ».

Наибольший прирост потребительских цен был зафиксирован в период с 9 по 15 ноября. Тогда при недельном расчете показатель инфляции удвоился и составил 0,18% за семь дней. В годовом выражении он достиг уровня 8,1%.

«В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,31% (0,05% неделей ранее). В сегменте регулируемых и туристических услуг цены снизились на 0,02% (снижение на 0,18% неделей ранее)», — говорится в отчете.

Глава Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина ранее объяснила влияние инфляционных ожиданий на поведение граждан. Она подчеркнула, что настроение людей может стать существенным макроэкономическим стимулом.