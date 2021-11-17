Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 21:33
21:32
Политика
Захарова напомнила об истинном виновнике роста конфронтации в Европе
21:25
Весь мир
Суд в США отправил в тюрьму предполагаемого помощника венесуэльского дипломата Алекса Сааба
21:17
Весь мир
Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии
21:17
Общество
ФАН требует проверить проект «Коллективное действие» на исполнение функций иноагента
21:15
Происшествия
Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
21:13
Общество
Замминистра труда Крыма сравнил уровень безработицы в пандемию с 2014 годом
21:10
Шоу-бизнес
Муценице забыла старые обиды и поздравила Прилучного с днем рождения
21:06
Весь мир
Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
21:06
Весь мир
Израильские пограничники обстреляли палестинских рыбаков в секторе Газа
21:05
Общество
Нео, Тринити и Морфеус появились на новом постере «Матрицы-4»
Все новости

Темпы годовой инфляции в России выросли до 8,1%

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 20:47
Экономика
Темпы годовой инфляции в России выросли до 8,1%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 ноября. Минэкономразвития России опубликовало доклад «О текущей ценовой ситуации». Согласно информации ведомства, годовая инфляция продолжает разгоняться, информирует «Коммерсантъ».

Наибольший прирост потребительских цен был зафиксирован в период с 9 по 15 ноября. Тогда при недельном расчете показатель инфляции удвоился и составил 0,18% за семь дней. В годовом выражении он достиг уровня 8,1%.

«В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,31% (0,05% неделей ранее). В сегменте регулируемых и туристических услуг цены снизились на 0,02% (снижение на 0,18% неделей ранее)», — говорится в отчете.

Глава Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина ранее объяснила влияние инфляционных ожиданий на поведение граждан. Она подчеркнула, что настроение людей может стать существенным макроэкономическим стимулом.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Темпы годовой инфляции в России выросли до 8,1%
минэкономразвития инфляция рубль экономика россии макроэкономика
Комментировать