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Молдавия не может расплатиться с Россией за газ из-за отсутствия лицензии

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 20:47
Экономика
Молдавия не может расплатиться с Россией за газ из-за отсутствия лицензии
pxhere.com

Кишинев, 17 ноября. Компания «Тираспольтрансгаз» не в состоянии расплатиться за поставленное российским экспортером топливо ввиду отсутствия лицензии. Такое заявление сделал директор Национального агентства по энергетике Молдавии Штефан Крянгэ.

Поскольку «Тираспольтрансгаз» занимается прокачкой энергоресурса по газотранспортной системе, ему трудно получить лицензию поставщика. И все же предприятие обратилось в Национальное агентство за соответствующим разрешение. По словам Крянгэ, для этого необходимо будет создать еще одну компанию.

Власти Приднестровья выступают за прямые расчеты с российским «Газпромом» за потребленное топливо, отмечал президент Вадим Красносельский. Сейчас долг непризнанной республики за газ превысил отметку в 7 млрд долларов, однако Тирасполь не отказывается от своих обязательств.

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Газпром приднестровье газ молдавия поставки газа Тираспольтрансгаз
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