Израильские пограничники обстреляли палестинских рыбаков в секторе Газа

Рамалла, 17 ноября. Палестинские рыбацкие лодки были атакованы небольшими боевыми кораблями пограничной службы Израиля.

«Рыбаки попали под обстрел у берега в районе Ас-Судания, на северо-западе от сектора Газы», — говорят очевидцы.

Уточняется, что израильтяне открыли предупредительный огонь, сведений о пострадавших нет.

Israel fires at Gaza fishing boats https://t.co/88ehI65JPb — Joe Catron (@jncatron) November 17, 2021

Профессия рыбака считается одной из самых опасных в этом регионе из-за действий израильтян. В соответствии с соглашениями, заключенными в Осло в 1993 году, палестинцам разрешается заниматься ловлей на расстоянии до 20 морских миль от побережья Газы. Однако Тель-Авив постоянно сокращает эти территории, ограничивая расстояние 3–6 морскими милями.

По данным местных правозащитников, в регионе находятся около 4000 рыбаков, у которых на иждивении 50 000 членов семей. Они вынуждены искать рыбу на мелководье, где ее запасы незначительны.

«Если мне удастся поймать 200 кг сардин, будет хорошо, но мы можем вернуться с пустыми руками», — рассказывает рыбак по имени Мохаммед аль-Нахал.

Слабый улов вынуждает мужчину вместе с другими моряками выходить в плавание по ночам в надежде на то, что израильские пограничники их не заметят. Меры предосторожности часто не помогают, и палестинские рыбаки в секторе Газа оказываются под обстрелом.

По данным профсоюзных организаций в 2020-м израильтяне осуществили по меньшей мере 320 нападений на рыбацкие лодки в этом районе. В результате были убиты и ранены 18 человек.

Israel attacked Palestinian fisherman on 320 occasions in 2020



MEMO #Infographic by QUAD Digital Media pic.twitter.com/CSAOx2naoY — V PALESTINE ???????? (@V_Palestine20) July 4, 2021

По итогам 2021 года количество подобных происшествий, вероятнее всего, окажется на примерно таком же уровне, поскольку в августе Тель-Авив перекрыл рыболовецкий район на 16 дней.

В секторе Газа регулярно вспыхивают конфликты. В начале ноября сообщалось о том, что израильтяне нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, принадлежавший ХАМАС. «Беспилотник» приблизился к морской зоне и был уничтожен системой ПВО «Железный купол». А в сентябре ВВС Израиля нанесли удары по объектам исламистского движения, в числе которых были подземные цеха по производству реактивных снарядов, военный тренировочный лагерь и база со складом вооружения. Как заявила пресс-служба израильской армии, атака стала ответом на запуск ракеты по территории, подконтрольной Тель-Авиву.