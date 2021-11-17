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Военнослужащие ВСУ провели маневры с боевой стрельбой у границы с Крымом

Армия
Военнослужащие ВСУ провели маневры с боевой стрельбой у границы с Крымом
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Киев, 17 ноября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели военные маневры в Херсонской области вблизи границы с Крымом, сообщило командование силовой операцией в Донбассе.

Украинские солдаты в процессе учебной операции отработали сценарий борьбы с условным противником. Учения с боевой стрельбой прошли в Херсонской области почти у границы с полуостровом Крым. Согласно легенде маневров, передовое подразделение под прикрытием вертолетов, артиллерии и бронированных боевых машин дало отпор отряду морской пехоты «противника», который пытался прорвать оборону.

Также отмечается, что основной задачей маневров было обучение военных принятию современных и оперативных решений для достижений поставленных боевых целей.

Ранее военнослужащие ВСУ захватили в плен солдата Народной милиции ЛНР. В настоящее время его допрашивают с целью дачи ложных показаний, сообщил представитель НМ республики Иван Филипоненко.

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всу учения крым маневры
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