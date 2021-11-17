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Максим Галкин показал спальню Аллы Пугачевой в семейном замке

Шоу-бизнес
Максим Галкин показал спальню Аллы Пугачевой в семейном замке
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 17 ноября. Телеведущий и юморист Максим Галкин часто делится семейными кадрами. В этот раз он показал поклонникам не только будни в деревне Грязь, но и интерьер спальной комнаты Аллы Пугачевой.

Галкин в Stories на своей странице в Instagram заснял, как он вместе с детьми Лизой и Гарри решил напугать Пугачеву, которая мирно отдыхала в своей комнате в уютном клетчатом кресле. В спальне много мебели, которая стоит вплотную, также на кадрах можно увидеть винтажный диван и плазменный телевизор. Дизайн выполнен в светлых тонах.

Максим Галкин показал спальню Аллы Пугачевой в семейном замке
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Поклонники тут же отметили, что спальня обставлена со вкусом и без излишней помпезности, сообщает портал Teleprogramma.pro. Преобладающие белые и молочные тона визуально делают спальню еще больше.

Недавно примадонна российской эстрады продефилировала по территории семейного замка в образе стиляги. Кадрами Пугачевой в модном образе поделилась ее дочь Кристина Орбакайте.

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галкин пугачева деревня певица грязь спальня
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