Максим Галкин показал спальню Аллы Пугачевой в семейном замке

Москва, 17 ноября. Телеведущий и юморист Максим Галкин часто делится семейными кадрами. В этот раз он показал поклонникам не только будни в деревне Грязь, но и интерьер спальной комнаты Аллы Пугачевой.

Галкин в Stories на своей странице в Instagram заснял, как он вместе с детьми Лизой и Гарри решил напугать Пугачеву, которая мирно отдыхала в своей комнате в уютном клетчатом кресле. В спальне много мебели, которая стоит вплотную, также на кадрах можно увидеть винтажный диван и плазменный телевизор. Дизайн выполнен в светлых тонах.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Поклонники тут же отметили, что спальня обставлена со вкусом и без излишней помпезности, сообщает портал Teleprogramma.pro. Преобладающие белые и молочные тона визуально делают спальню еще больше.

Недавно примадонна российской эстрады продефилировала по территории семейного замка в образе стиляги. Кадрами Пугачевой в модном образе поделилась ее дочь Кристина Орбакайте.