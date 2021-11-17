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Байкальские нерпы вылезли на льдины, чтобы погреться на солнышке

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 20:45
Общество
Байкальские нерпы вылезли на льдины, чтобы погреться на солнышке
wikipedia.org  /  Yuri Geifman / GFDL

Иркутск, 17 ноября. Ученые смогли наблюдать целый пляж из нерп вблизи Чивыркуйского залива. Дрейфующие льдины оккупировали сотни млекопитающих, которые любят отдыхать на них, чувствуя себя в безопасности. Еще одним любимым местом отдыха этих эндемиков Байкала являются Ушканьи Острова.

Подобное явление можно наблюдать ежегодно каждую осень и весну, когда лед частично покрывает поверхность Байкала. Однако лежбище такого размера исследователи заметили в Забайкальском национальном парке впервые. Облеты мест обитания нерп позволяют следить за численностью популяций и собирать данные для последующих научных исследований, пояснил старший научный сотрудник нацпарка Андрей Разуваев.

Байкал является настоящей жемчужиной России. В водоеме содержится 19% всех водных запасов планеты, считают ученые. 5 сентября крупнейшее озеро нашей страны отмечало свой праздник, День Байкала.

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