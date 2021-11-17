Байкальские нерпы вылезли на льдины, чтобы погреться на солнышке

Иркутск, 17 ноября. Ученые смогли наблюдать целый пляж из нерп вблизи Чивыркуйского залива. Дрейфующие льдины оккупировали сотни млекопитающих, которые любят отдыхать на них, чувствуя себя в безопасности. Еще одним любимым местом отдыха этих эндемиков Байкала являются Ушканьи Острова.

Подобное явление можно наблюдать ежегодно каждую осень и весну, когда лед частично покрывает поверхность Байкала. Однако лежбище такого размера исследователи заметили в Забайкальском национальном парке впервые. Облеты мест обитания нерп позволяют следить за численностью популяций и собирать данные для последующих научных исследований, пояснил старший научный сотрудник нацпарка Андрей Разуваев.

Байкал является настоящей жемчужиной России. В водоеме содержится 19% всех водных запасов планеты, считают ученые. 5 сентября крупнейшее озеро нашей страны отмечало свой праздник, День Байкала.