Власти Ирана нарастили темпы производства центрифуг на заводе «Карадж»

Тегеран, 17 ноября. Иран возобновил производство газовых центрифуг последнего поколения на ядерном объекте «Карадж», ранее поврежденном, как заявили власти страны, в результате атаки беспилотника. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники.

Вину за нападение Тегеран тогда возложил на Тель-Авив. Израильское руководство обвинения не прокомментировало. «Карадж», расположенный в 40 км от иранской столицы, изготавливает комплектующие для центрифуг различных поколений, которые используются на атомных электростанциях и в исследовательских центрах Исламской Республики.

JUST RAN: Sources say Iran started producing centrifuge parts at Karaj assembly plant, where no cameras or IAEA access for months, in late August. Since then, produced hundreds of parts for centrifuges unmonitored. https://t.co/z4Ko3O5uGC -1- — laurence norman (@laurnorman) November 16, 2021

Работа иранского объекта была возобновлена приблизительно через месяц после атаки с одновременным наращиванием темпов производства. Количество же наиболее современных центрифуг, созданных с тех пор, составляет не менее 170 единиц. Новые изделия могли быть перевезены на подземный завод по обогащению урана «Фордо» в провинции Кум, который обладает серьезной системой защиты. О возможных поставках центрифуг на другие ядерные объекты сведений нет. При этом точные официальные данные отсутствуют, поскольку в результате удара камеры наблюдения были повреждены, а власти Исламской Республики запретили специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыть на территорию «Караджа» для установки новых.

U.N. nuclear watchdog's reports show conflicts with Iran festering https://t.co/8GI22NIpTy pic.twitter.com/B3zIdPtIPP — Reuters (@Reuters) November 17, 2021

В настоящее время МАГАТЭ не имеет доступа к данным мониторинговых систем, поскольку Иран отказался предоставлять их, а также пускать наблюдателей организации на ядерные объекты до снятия американских санкций. По этим причинам международные эксперты в последние месяцы не контролировали производственные процессы на «Карадже». За этот период Тегеран мог нарастить темпы обогащения и использования урана в военных целях, однако не представил каких-либо доказательств.

Попытки вернуть былое

Ранее директор агентства Рафаэль Гросси подверг критике иранское руководство за его нежелание сотрудничать с организацией. Как сообщается, 22 ноября по приглашению властей Исламской Республики он посетит Тегеран для встречи с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. Предположительно, в ходе переговоров будут обсуждаться временные соглашения о мониторинге ядерных объектов, достигнутые между двумя сторонами в конце лета текущего года. Иран, по заявлениям СМИ, не в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, однако МАГАТЭ использует все имеющиеся возможности для надзора за заводами «Фордо» и «Натанз».

The head of the UN's nuclear watchdog had previously complained about a lack of communication. The invitation comes as Iran prepares to return to nuclear talks in Vienna.https://t.co/IsxiI3rksE — Council for a Livable World (@Livableworld) November 15, 2021

Визит Гросси состоится за неделю до возобновления переговоров по «ядерной сделке» в Вене, намеченных на 29 ноября. Они стартуют после четырехмесячного перерыва, который Иран объявил по окончанию шестого раунда в июле в связи с перестановками в высших эшелонах власти. Диалог о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году, предложила администрация нового президента США Джо Байдена. Как сообщается, количество центрифуг может стать одним из наиболее обсуждаемых вопросов седьмого раунда — ограничение их числа было одним из требований по СВПД.

Прогресс на фоне санкций

Стоит отметить, что разрыв сделки также произошел по инициативе Вашингтона: в 2018 году экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора и вновь наложил на Иран новые санкции. В 2020–2021 году Тегеран также отказался от условий СВПД на фоне эскалации отношений с Вашингтоном из-за убийства американцами иранского высокопоставленного командующего Касема Сулеймани. В кратчайшие сроки страна повысила уровень обогащения урана с оговоренных сделкой 3,67 до 60%.

Israel to Attack Iran? Washington Gives the Green Light to the 'Military Option' https://t.co/hPfnbFwx8r pic.twitter.com/kYRLzqXqKP — Philip Giraldi (@philipgiraldi) October 31, 2021

Это вызвало у мирового сообщества опасения, что таким образом Тегеран может вскоре создать ядерное оружие. Особое беспокойство успехи ядерной программы Ирана вызвали у Израиля, который вместо возобновления сделки активно призывает к максимально жестким ограничениям в отношении республики, а также регулярно угрожает атаковать его территорию.

Именно Тель-Авив иранские власти обвиняют в большинстве нападений на ядерные объекты. Однако, как отметил ряд экспертов, за каждой подобной атакой, последствия которой Тегеран устраняет в достаточно короткие сроки, он в рамках ответных действий совершает качественный скачок в развитии своей программы — в частности, повышение обогащения урана до 60% после диверсии на заводе в Натанзе является одним из подобных примеров. Нападение в «Карадже» также могло усугубить ситуацию, например, позволив Ирану стереть данные мониторинговых систем и списать это на последствия удара израильского беспилотника.