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Американские геофизики установили внеземное происхождение фосфора

Наука
Американские геофизики установили внеземное происхождение фосфора
pixabay.com

, 17 ноября. Исследование американских геофизиков доказало неземное происхождение фосфора. Источником этого элемента на Земле является космическая пыль.

Ученые полагают, что жизнь на планете возникла благодаря неземным источникам фосфора, который необходим для формирования ДНК, РНК и других биологических молекул. Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Геофизики установили, что фосфор попал на Землю вместе с космическими частицами. При прохождении атмосферы возникла серия химических реакций, которая «переупаковала» неземной элемент в биологически полезную форму. После ряда экспериментов ученые сделали вывод, что основным поставщиком фосфора на Земле являются космические частицы. Также эксперты выяснили, что больше всего неземной пыли выпадает в северных Скалистых горах в Северной Америке, Гималаях и Южных Андах.

Нарастающая с 1994 года солнечная активность приведет к тому, что человечество сможет увидеть мифическую планету Мардук, якобы расположенную за Солнцем на одной орбите с нашей планетой. Таким мнением поделился в беседе с ФАН директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

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космос фосфор космическая пыль
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