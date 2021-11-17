Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 21:32
21:25
Весь мир
Суд в США отправил в тюрьму предполагаемого помощника венесуэльского дипломата Алекса Сааба
21:17
Весь мир
Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии
21:17
Общество
ФАН требует проверить проект «Коллективное действие» на исполнение функций иноагента
21:15
Происшествия
Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
21:13
Общество
Замминистра труда Крыма сравнил уровень безработицы в пандемию с 2014 годом
21:10
Шоу-бизнес
Муценице забыла старые обиды и поздравила Прилучного с днем рождения
21:06
Весь мир
Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
21:06
Весь мир
Израильские пограничники обстреляли палестинских рыбаков в секторе Газа
21:05
Общество
Нео, Тринити и Морфеус появились на новом постере «Матрицы-4»
21:03
Шоу-бизнес
Певица Маша Распутина обвинила дочь в желании легкой славы
Все новости

Марина Газманова рассказала о тяжелой жизни детей знаменитостей из высшего общества

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 20:38
Общество
Марина Газманова рассказала о тяжелой жизни детей знаменитостей из высшего общества
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 17 ноября. Супруга народного артиста России Олега Газманова Марина заявила, что от детей знаменитых родителей ждут очень многого.

Дочь Олега и Марины Газмановых Марианна приняла участие в Бале дебютанток Tatler. Для первого в жизни вальса ей и другим девушкам из высшего общества подобрали партнеров из Большого театра, нарядили в роскошные платья. По словам супруги артиста, всем кажется, что у девочек блистательная жизнь, но их это тяготит.

«Потому что с такой высоты падать очень стремительно. Планка уже задана. Над этими девочками нависают мономаховы шапки их родителей, и не все выдерживают. Потому что их постоянно сравнивают, говорят, что на детях природа отдыхает», — поделилась Газманова с изданием kp.ru.

Марианна была одной из немногих девушек, которая на балу красовалась в платье отечественного бренда. Модельер Валентин Юдашкин пообещал ей еще в детстве, что создаст самый лучший наряд для торжественного мероприятия Tatler. На балу также присутствовала дочь актрисы Марины Зудиной.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Марина Газманова рассказала о тяжелой жизни детей знаменитостей из высшего общества
дети звезды газманова
Комментировать