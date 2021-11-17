Марина Газманова рассказала о тяжелой жизни детей знаменитостей из высшего общества

Москва, 17 ноября. Супруга народного артиста России Олега Газманова Марина заявила, что от детей знаменитых родителей ждут очень многого.

Дочь Олега и Марины Газмановых Марианна приняла участие в Бале дебютанток Tatler. Для первого в жизни вальса ей и другим девушкам из высшего общества подобрали партнеров из Большого театра, нарядили в роскошные платья. По словам супруги артиста, всем кажется, что у девочек блистательная жизнь, но их это тяготит.

«Потому что с такой высоты падать очень стремительно. Планка уже задана. Над этими девочками нависают мономаховы шапки их родителей, и не все выдерживают. Потому что их постоянно сравнивают, говорят, что на детях природа отдыхает», — поделилась Газманова с изданием kp.ru.

Марианна была одной из немногих девушек, которая на балу красовалась в платье отечественного бренда. Модельер Валентин Юдашкин пообещал ей еще в детстве, что создаст самый лучший наряд для торжественного мероприятия Tatler. На балу также присутствовала дочь актрисы Марины Зудиной.