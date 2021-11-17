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Японские ученые заметили у рыб способность предугадывать события

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 20:37
Наука
Японские ученые заметили у рыб способность предугадывать события
wikipedia.org  /  Haplochromis / CC BY-SA 3.0

Токио, 17 ноября. Японские ученые нашли у рыбок данио-рерио нейроны, которые, как предполагается, отвечают за способность предсказывать опасность. Они помогают рыбкам изменять свою траекторию движения в случае наступления опасности. Об этом сообщает портал SciTechDaily.

Исследователи создали особый аквариум, дополненный системой виртуальной реальности, а сами рыбы должны были ориентироваться по сигналам, которые им подавал искусственный интеллект. И тут ученые заметили удивительную закономерность.

«Мы установили, что у рыб в мозге создается нечто вроде карты опасностей и рисков, которые подстерегают их в процессе жизнедеятельности. Карта, которую формируют нейроны, позволяет рыбам добираться в безопасное место без лишних опасностей», — сообщил Макио Ториго, ведущий автор научной работы.

Японцы очень часто становится авторами интересных изобретений и передовых научных разработок. В частности, сообщалось, что они научились двигать предметы звуковыми волнами.

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искусственный интеллект нейроны рыбы
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