Японские ученые заметили у рыб способность предугадывать события

Токио, 17 ноября. Японские ученые нашли у рыбок данио-рерио нейроны, которые, как предполагается, отвечают за способность предсказывать опасность. Они помогают рыбкам изменять свою траекторию движения в случае наступления опасности. Об этом сообщает портал SciTechDaily.

Исследователи создали особый аквариум, дополненный системой виртуальной реальности, а сами рыбы должны были ориентироваться по сигналам, которые им подавал искусственный интеллект. И тут ученые заметили удивительную закономерность.

«Мы установили, что у рыб в мозге создается нечто вроде карты опасностей и рисков, которые подстерегают их в процессе жизнедеятельности. Карта, которую формируют нейроны, позволяет рыбам добираться в безопасное место без лишних опасностей», — сообщил Макио Ториго, ведущий автор научной работы.

Японцы очень часто становится авторами интересных изобретений и передовых научных разработок. В частности, сообщалось, что они научились двигать предметы звуковыми волнами.