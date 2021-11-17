Star Парад. Кристина Рубан об утрате мужа, болезни и преодолении невзгод

Жена «главного бандита российского кинематографа» рассказала, как справлялась с потерей супруга, тяжелой болезнью и предательством.

В новом выпуске передачи Star Парад вас ждет откровенное интервью с актрисой Кристиной Рубан. Не так давно артистка похоронила своего мужа, Игоря Арташонова, сыгравшего во многих известных фильмах и сериалах, таких как «Ликвидация», «Молодежка» и «Бумер. Фильм второй». В июле 2015 года супруг Кристины скоропостижно скончался. Актриса долгое время была безутешна, однако это горе было не последним в череде предстоявших ей невзгод. Онкология, нищета, предательство со стороны близких людей — в жизни Рубан наступила настоящая черная полоса.

Как нашей героине удалось преодолеть все испытания, ниспосланные судьбой, узнаем в большом интервью, которое Кристина Рубан дала ведущей передачи Star Парад Дане Борисовой.