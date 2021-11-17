Ученые Стэнфордского университета нашли способ печатать слова силой мысли

Вашингтон, 17 ноября. Мозговой имплантат даст возможность парализованным людям печатать слова силой мысли. Разработка принадлежит ученым из Стэнфордского университета.

Участником испытания стал мужчина, который смог набирать слова при помощи мыслей. Скорость печати достигала 90 знаков в минуту. Подобные параметры сопоставимы с типичной скоростью набора текста на смартфоне. Инновационное устройство позволит людям свободно печатать силой мысли.

Специалисты из американского штата Иллинойс разработали беспроводной мозговой имплантат для контроля поведения животных. Необычный эксперимент нейробиологи проводили с модифицированным геномом грызунов. Социальная активность животных стимулировалась световыми импульсами.