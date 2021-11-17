Ученые Университета Брауна нашли спрятанные в джунглях поселения древних майя

Мехико, 17 ноября. Вплоть до 900 года нашей эры на территории современной Мексики и Гватемалы существовала развитая цивилизация, обладавшая способностями к земледелию и орошению почв. Ее следы удалось отыскать ученым из Университета Брауна.

Археологи полностью просканировали с помощью лазера бассейн реки Усумасинта. На этой территории в далекую эпоху существовало три королевства майя: Сак-Ци, Ла-Мар и Пьедрас-Неграс. С помощью создания цифровой модели местности исследователям удалось обнаружить доисторические ирригационные каналы и руины древних поселений, в которых были выделены городские, сельские и пригородные зоны.

Ранее сообщалось, что власти Мексики извинились перед потомками майя за причиненный им во время европейской колонизации вред. Сейчас численность потомков индейской цивилизации достигает 5 миллионов человек, пик ее развития пришелся на 300-900 годы н.э.