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Ученые Университета Брауна нашли спрятанные в джунглях поселения древних майя

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 20:32
Наука
Ученые Университета Брауна нашли спрятанные в джунглях поселения древних майя
Pr Scr maps.google.com

Мехико, 17 ноября. Вплоть до 900 года нашей эры на территории современной Мексики и Гватемалы существовала развитая цивилизация, обладавшая способностями к земледелию и орошению почв. Ее следы удалось отыскать ученым из Университета Брауна.

Археологи полностью просканировали с помощью лазера бассейн реки Усумасинта. На этой территории в далекую эпоху существовало три королевства майя: Сак-Ци, Ла-Мар и Пьедрас-Неграс. С помощью создания цифровой модели местности исследователям удалось обнаружить доисторические ирригационные каналы и руины древних поселений, в которых были выделены городские, сельские и пригородные зоны.

Ранее сообщалось, что власти Мексики извинились перед потомками майя за причиненный им во время европейской колонизации вред. Сейчас численность потомков индейской цивилизации достигает 5 миллионов человек, пик ее развития пришелся на 300-900 годы н.э.

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археология майя мексика
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