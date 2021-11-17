Пережившая кому МакSим впечатлила поклонников красотой на новом фото

Москва, 17 ноября. Знаменитая певица МакSим (Марина Максимова) порадовала поклонников новым снимком. Знаменитость предстала перед подписчиками в уютном домашнем образе и поразила их красотой.
Новое фото исполнительницы хита «Нежность» появилось на ее странице в Instagram. Пережившая кому артистка опубликовала кадр, на котором она позирует возле дивана в спортивном костюме нежно-голубого оттенка. В качестве подписи к снимку МакSим опубликовала стихотворение Елены Мироновой.
«Какая роскошь — быть не в моде и жить, ни на кого не глядя, и одеваться по погоде, не ради взглядов встречных дядей», — говорится в первом четверостишие.
Певица впечатлила поклонников красотой на снимке. Подписчики оставили в комментариях под фото множество восторженных отзывов и комплиментов. Пользователи соцсети отметили, что поп-звезде очень идет цвет костюма.
«Красавица, просто девочка!»;
«Мариночка, вы просто прелесть!»;
«Тебя не узнать, моделька!»;
«Какая уютная фотография»;
«Какая роскошь открывать Instagram и видеть такую красоту», — написали восхищенные поклонники.
Минувшим летом почитателям творчества МакSим пришлось поволноваться за любимую певицу. Исполнительница попала в больницу с тяжелейшим воспалением легких и впоследствии провела в коме почти два месяца. После выздоровления артистка поделилась в соцсети кадрами с новой фотосессии.