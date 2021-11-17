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Пережившая кому МакSим впечатлила поклонников красотой на новом фото

Шоу-бизнес
Пережившая кому МакSим впечатлила поклонников красотой на новом фото
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 17 ноября. Знаменитая певица МакSим (Марина Максимова) порадовала поклонников новым снимком. Знаменитость предстала перед подписчиками в уютном домашнем образе и поразила их красотой.

Новое фото исполнительницы хита «Нежность» появилось на ее странице в Instagram. Пережившая кому артистка опубликовала кадр, на котором она позирует возле дивана в спортивном костюме нежно-голубого оттенка. В качестве подписи к снимку МакSим опубликовала стихотворение Елены Мироновой.

«Какая роскошь — быть не в моде и жить, ни на кого не глядя, и одеваться по погоде, не ради взглядов встречных дядей», — говорится в первом четверостишие.

Певица впечатлила поклонников красотой на снимке. Подписчики оставили в комментариях под фото множество восторженных отзывов и комплиментов. Пользователи соцсети отметили, что поп-звезде очень идет цвет костюма.

«Красавица, просто девочка!»;

«Мариночка, вы просто прелесть!»;

«Тебя не узнать, моделька!»;

«Какая уютная фотография»;

«Какая роскошь открывать Instagram и видеть такую красоту», — написали восхищенные поклонники.

Минувшим летом почитателям творчества МакSим пришлось поволноваться за любимую певицу. Исполнительница попала в больницу с тяжелейшим воспалением легких и впоследствии провела в коме почти два месяца. После выздоровления артистка поделилась в соцсети кадрами с новой фотосессии.

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