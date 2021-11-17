Пережившая кому МакSим впечатлила поклонников красотой на новом фото

Москва, 17 ноября. Знаменитая певица МакSим (Марина Максимова) порадовала поклонников новым снимком. Знаменитость предстала перед подписчиками в уютном домашнем образе и поразила их красотой.

Новое фото исполнительницы хита «Нежность» появилось на ее странице в Instagram. Пережившая кому артистка опубликовала кадр, на котором она позирует возле дивана в спортивном костюме нежно-голубого оттенка. В качестве подписи к снимку МакSим опубликовала стихотворение Елены Мироновой.

«Какая роскошь — быть не в моде и жить, ни на кого не глядя, и одеваться по погоде, не ради взглядов встречных дядей», — говорится в первом четверостишие.

Певица впечатлила поклонников красотой на снимке. Подписчики оставили в комментариях под фото множество восторженных отзывов и комплиментов. Пользователи соцсети отметили, что поп-звезде очень идет цвет костюма.

«Красавица, просто девочка!»; «Мариночка, вы просто прелесть!»; «Тебя не узнать, моделька!»; «Какая уютная фотография»; «Какая роскошь открывать Instagram и видеть такую красоту», — написали восхищенные поклонники.

Минувшим летом почитателям творчества МакSим пришлось поволноваться за любимую певицу. Исполнительница попала в больницу с тяжелейшим воспалением легких и впоследствии провела в коме почти два месяца. После выздоровления артистка поделилась в соцсети кадрами с новой фотосессии.