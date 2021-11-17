Госдепартамент США внес Россию в список «нарушителей» свободы вероисповедания

Вашингтон, 17 ноября. Госдепартамент США внес Россию в список стран, где «нарушается свобода вероисповедания». Об этом сообщается в докладе американского ведомства.

В черный список «нарушителей» включены Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан. По мнению Госдепа США, в этих странах нарушались свободы вероисповедания.

«Сложности со свободой вероисповедания в современном мире носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они требуют постоянной глобальной приверженности», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что Госдеп выделит деньги на популяризацию американской музыки в Таджикистане. Инициатива приурочена к тридцатилетию американо-таджикских отношений.