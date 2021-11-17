Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 21:31
21:25
Весь мир
Суд в США отправил в тюрьму предполагаемого помощника венесуэльского дипломата Алекса Сааба
21:17
Весь мир
Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии
21:17
Общество
ФАН требует проверить проект «Коллективное действие» на исполнение функций иноагента
21:15
Происшествия
Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
21:13
Общество
Замминистра труда Крыма сравнил уровень безработицы в пандемию с 2014 годом
21:10
Шоу-бизнес
Муценице забыла старые обиды и поздравила Прилучного с днем рождения
21:06
Весь мир
Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
21:06
Весь мир
Израильские пограничники обстреляли палестинских рыбаков в секторе Газа
21:05
Общество
Нео, Тринити и Морфеус появились на новом постере «Матрицы-4»
21:03
Шоу-бизнес
Певица Маша Распутина обвинила дочь в желании легкой славы
Все новости

Распутица стала главным «противником» войск НАТО на учениях Platinum Eagle в Румынии

Армия
Распутица стала главным «противником» войск НАТО на учениях Platinum Eagle в Румынии
facebook.com  /  4th Canadian Division - 4e Division du Canada

Бухарест, 17 ноября. Войскам НАТО пришлось «сражаться» с плохими дорогами на учениях Platinum Eagle, которые проходили на территории Румынии.

Изначально командование силами НАТО в Европе заявляло, что главной целью маневров Platinum Eagle является отработка действий в обороне. Однако позднее в Альянсе сообщили, что в ходе учений военнослужащие «демонстрировали маневренность техники и личного состава на земле».

Позднее выяснилось, что причиной смены риторики стала распутица, которая была вызвана обильными осадками, выпавшими непосредственно перед началом маневров в Румынии. В учениях был задействована советская бронетехника, которая стоит на вооружении румынской армии, а также армейские внедорожники Humvee, которые эксплуатировали американские военные.

Техника румынских военных достойно справилась с этим испытанием, однако военнослужащим ВС США пришлось безуспешно сражаться с «генералом Распутицей». При этом американские журналисты, которые освещали учения НАТО в Румынии, не стали включать в свои репортажи кадры учений, чтобы не позорить Альянс.

Ранее глава министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Распутица стала главным «противником» войск НАТО на учениях Platinum Eagle в Румынии
нато учения румыния
Комментировать