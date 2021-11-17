Распутица стала главным «противником» войск НАТО на учениях Platinum Eagle в Румынии

Бухарест, 17 ноября. Войскам НАТО пришлось «сражаться» с плохими дорогами на учениях Platinum Eagle, которые проходили на территории Румынии.

Изначально командование силами НАТО в Европе заявляло, что главной целью маневров Platinum Eagle является отработка действий в обороне. Однако позднее в Альянсе сообщили, что в ходе учений военнослужащие «демонстрировали маневренность техники и личного состава на земле».

Позднее выяснилось, что причиной смены риторики стала распутица, которая была вызвана обильными осадками, выпавшими непосредственно перед началом маневров в Румынии. В учениях был задействована советская бронетехника, которая стоит на вооружении румынской армии, а также армейские внедорожники Humvee, которые эксплуатировали американские военные.

Техника румынских военных достойно справилась с этим испытанием, однако военнослужащим ВС США пришлось безуспешно сражаться с «генералом Распутицей». При этом американские журналисты, которые освещали учения НАТО в Румынии, не стали включать в свои репортажи кадры учений, чтобы не позорить Альянс.

Ранее глава министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.