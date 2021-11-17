Сестра Софии Ротару опровергла слухи о тяжелой болезни артистки

Киев, 17 ноября. Поклонники Софии Ротару в последнее время переживают за состояние здоровья любимой артистки. Сестра певицы Аурика успокоила публику — исполнительница хита «Хуторянка» чувствует себя хорошо.

Аурика Ротару дала интервью для украинского YouTube-проекта. Она поспешила опровергнуть слухи о тяжелой болезни сестры, которые появились после опубликованной в Сети видеозаписи. На выступлении у Ротару заметно дрожала рука. Публика сразу приписала ей болезнь Паркинсона.

«Она здорова и, даст бог, проживет еще долго. Когда она была худая, то писали, что болеет, мол, туберкулез. Потом писали даже, что умерла. Не знаю, кому нужно. Это просто сплетни. Все нормально!» — рассказала Аурика Ротару.

Сейчас украинская певица сидит на легкой, проверенной диете, чтобы сбросить лишние килограммы перед праздниками. Впереди у Ротару много съемок, в том числе новогодних выступлений, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Музыкальный критик Сергей Соседов также прокомментировал состояние здоровья певицы. Он считает, что Ротару старается меньше путешествовать из-за плохого самочувствия.