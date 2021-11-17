Смерть Асмаловской стала шоком для ее партнера по «Танцам» Марата Башарова

Москва, 17 ноября. Известный российский актер Марат Башаров был шокирован смертью 41-летней ведущей программы «АБВГДейка» Кристины Асмаловской, которую знал лично.

Башаров разговаривал по телефону с мамой Асмаловской. По его словам, это очень страшно, когда родителям приходится хоронить своего ребенка.

«Мы вместе с ней участвовали в проекте «Танцы со звездами». Танцевали на паркете. Никаких близких отношений у нас не было, но мы были дружны по жизни. Кристина познакомила меня с миром танцев. Многому научила, показывала, объясняла», — поделился он с изданием Teleprogramma.pro.

Артист посетовал, что коронавирус забирает молодых и талантливых людей. Он призвал россиян сделать прививку от COVID-19 и не рисковать своим здоровьем.

Ранее ведущая и художественный руководитель программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева подтвердила смерть Асмаловской, пишет «Вечерняя Москва». По ее словам, коллега скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом.