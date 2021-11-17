Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 21:31
21:25
Весь мир
Суд в США отправил в тюрьму предполагаемого помощника венесуэльского дипломата Алекса Сааба
21:17
Весь мир
Десять тел мигрантов обнаружили в лодке у берегов Ливии
21:17
Общество
ФАН требует проверить проект «Коллективное действие» на исполнение функций иноагента
21:15
Происшествия
Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
21:13
Общество
Замминистра труда Крыма сравнил уровень безработицы в пандемию с 2014 годом
21:10
Шоу-бизнес
Муценице забыла старые обиды и поздравила Прилучного с днем рождения
21:06
Весь мир
Боевики напали на сотрудников избирательного участка в Ливии
21:06
Весь мир
Израильские пограничники обстреляли палестинских рыбаков в секторе Газа
21:05
Общество
Нео, Тринити и Морфеус появились на новом постере «Матрицы-4»
21:03
Шоу-бизнес
Певица Маша Распутина обвинила дочь в желании легкой славы
Все новости

Пенсионер из Тимашевска собрал подъемник для своего инвалидного кресла

Общество

В доме, где живет Александр Юдин, не предусмотрен лифт. Проблему инвалида могла бы частично решить установка пандуса, но от нее пенсионер отказался сам. У мужчины солидный опыт работы крановщиком и электриком. Полученные профессиональные навыки и навели его на мысль создать собственный подъемный механизм.

«Решил, что надо быть мобильным, чтобы не лежать дома и не ждать чего-то. Продукты тоже надо приносить. Сын работает, все работают. Ну, как, лежать, пока что-то принесут тебе?», — делится Александр.

Бегать по магазинам и искать нужные детали пенсионеру по понятным причинам было накладно. На помощь Александру пришел Интернет. Заказав нужные детали, в том числе и солнечные батареи, пожилой изобретатель взялся за работу.

«Нашел сайт тельферов: мощность разная, варианты разные. Остановился на таком варианте», — вспоминает пенсионер.

К реализации задумки с энтузиазмом подключились сын и брат Александра, которые помогли мужчине в работе в меру своих возможностей. Теперь, подъезжая к дому, пенсионер нажимает кнопку на пульте дистанционного управления и трос с крюком автоматически спускается с балкона третьего этажа. Поднявшись наверх, Александр открывает специально встроенные в балкон дверцы и закатывает свою коляску в квартиру. Мужчина признается: ему очень нравится снова чувствовать себя свободным и независимым.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пенсионер из Тимашевска собрал подъемник для своего инвалидного кресла
россия пенсионеры инвалиды изобретения тимашевск
Комментировать