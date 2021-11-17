Пенсионер из Тимашевска собрал подъемник для своего инвалидного кресла

В доме, где живет Александр Юдин, не предусмотрен лифт. Проблему инвалида могла бы частично решить установка пандуса, но от нее пенсионер отказался сам. У мужчины солидный опыт работы крановщиком и электриком. Полученные профессиональные навыки и навели его на мысль создать собственный подъемный механизм.

«Решил, что надо быть мобильным, чтобы не лежать дома и не ждать чего-то. Продукты тоже надо приносить. Сын работает, все работают. Ну, как, лежать, пока что-то принесут тебе?», — делится Александр.

Бегать по магазинам и искать нужные детали пенсионеру по понятным причинам было накладно. На помощь Александру пришел Интернет. Заказав нужные детали, в том числе и солнечные батареи, пожилой изобретатель взялся за работу.

«Нашел сайт тельферов: мощность разная, варианты разные. Остановился на таком варианте», — вспоминает пенсионер.

К реализации задумки с энтузиазмом подключились сын и брат Александра, которые помогли мужчине в работе в меру своих возможностей. Теперь, подъезжая к дому, пенсионер нажимает кнопку на пульте дистанционного управления и трос с крюком автоматически спускается с балкона третьего этажа. Поднявшись наверх, Александр открывает специально встроенные в балкон дверцы и закатывает свою коляску в квартиру. Мужчина признается: ему очень нравится снова чувствовать себя свободным и независимым.