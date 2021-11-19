Экономист Тереладзе дал рекомендации по новогоднему шопингу

Новогодние праздники обычно становятся серьезным испытанием для бюджета. Большая часть денег всегда уходит на подарки, а кто-то тратится и отправляется в путешествие, несмотря на повышенные цены на гостиницы и перелеты.

Как не остаться без денег в конце зимних каникул и встретить Новый год, не думая о том, на что дальше жить? Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе.

«Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, необходимо каждой семье вести бюджет доходов и расходов. Всю заработную плату нужно делить на потребляемую часть и накопляемую, а также четко в бюджете спланировать, сколько нужно потратить на новогодние праздники», — рассказал экономист.

Давид Тереладзе уверен, что при грамотном ведении семейного бюджета вы всегда будете знать, сколько можете потратить.

«С помощью расписанного бюджета вы контролируете ситуацию и понимаете свои траты. Покупать подарки лучше заранее, пользуясь скидками, например, «черная пятница» скоро начнется. Не стоит покупать подарки в новогоднее время, когда на товары ажиотажный спрос и высокие цены», — добавил собеседник ФАН.

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