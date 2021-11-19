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Экономист Тереладзе дал рекомендации по новогоднему шопингу

Экономика
Экономист Тереладзе дал рекомендации по новогоднему шопингу
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Новогодние праздники обычно становятся серьезным испытанием для бюджета. Большая часть денег всегда уходит на подарки, а кто-то тратится и отправляется в путешествие, несмотря на повышенные цены на гостиницы и перелеты.

Как не остаться без денег в конце зимних каникул и встретить Новый год, не думая о том, на что дальше жить? Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе.

«Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, необходимо каждой семье вести бюджет доходов и расходов. Всю заработную плату нужно делить на потребляемую часть и накопляемую, а также четко в бюджете спланировать, сколько нужно потратить на новогодние праздники», — рассказал экономист.

Экономист Тереладзе рассказал, как сэкономить на новогодних подарках

Давид Тереладзе уверен, что при грамотном ведении семейного бюджета вы всегда будете знать, сколько можете потратить. 

«С помощью расписанного бюджета вы контролируете ситуацию и понимаете свои траты. Покупать подарки лучше заранее, пользуясь скидками, например, «черная пятница» скоро начнется. Не стоит покупать подарки в новогоднее время, когда на товары ажиотажный спрос и высокие цены», — добавил собеседник ФАН.

Ранее специалист по безопасности Евгений Волошин рассказал, как не стать жертвой мошенников в интернете в традиционные ноябрьские распродажи. Преступники могут использовать фишинговые сайты интернет-магазинов, поэтому перед введением данных банковской карты нужно убедиться в правильности веб-адреса.

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бюджет новогодние каникулы экономист
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