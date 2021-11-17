Аналитики: Нефть, газ и металл поддерживают рубль

Выручка отечественных экспортеров нефти, газа и металлов поддержит рубль до конца месяца, считают аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экспертов, вчерашний день закончился для нефти незначительным изменением.

Давление на администрацию Байдена растет

Аналитики отмечают, что цена черного золота немного выросла и установилась на отметке чуть ниже 82,50 доллара за баррель. Кроме того, появились данные по запасам от Американского института нефти. Они довольно позитивны: резервы выросли на 655 тыс. баррелей, хотя увеличение ожидалось на 1,55 млн. Довольно серьезно упали запасы бензина — на 2,8 млн баррелей. Это актуализирует вопрос о том, чтобы США начали высвобождать свои резервы нефти. Давление на администрацию президента растет. Тем не менее лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что он не согласен с позицией лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера о том, что нужно начинать продавать нефть из запасов, поскольку они созданы для чрезвычайных случаев.

«Сейчас основная проблема в США — высокие цены на бензин. Они находятся в районе семилетнего максимума. Инфляция в большей степени обусловлена серьезным ростом цен на топливо», — говорят эксперты.

Они обратили внимание и на доклад Международного энергетического агентства. Особых изменений он не предвещает. Рост спроса в текущем году в итоге составит 3,5 млн баррелей в сутки. В следующем году этот показатель прогнозируется на уровне 3,4 млн в сутки.

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Нефть, газ и металл поддерживают рубль

Рубль вчера в ходе торгов смог восстановиться с отметки 73,50 руб. за доллар до 73,00. Давление на отечественную валюту прежде всего оказала мировая динамика укрепления доллара. В рамках бюджетного правила продолжаются покупки валюты Минфином РФ. На это ежедневно уходит порядка 26 млрд рублей. Продолжает оставаться под давлением и долговой рынок. Ожидается, что в условиях высокой инфляции Центробанк еще раз поднимет ставку. Влияет и напряженная ситуация на белорусско-польской границе. Впрочем, есть и позитивные факторы.

«Высокие цены на газ и нефть удерживают рубль от более серьезного падения. Большую поддержку окажет и наступление налогового периода. Цены на нефть, газ и металл находятся на довольно высоком уровне. У экспортеров будет хорошая валютная выручка. Уплата налогов заставит их перевести ее в рубли. Это поддержит нашу валюту до конца месяца», — подытожили эксперты.

Они также добавили, что для отечественной валюты актуальным остается диапазон от 70,50 до 73,50 рублей за доллар.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов назвал ужасной ситуацию на топливном рынке Сибири и Дальнего Востока. Исторически сложилось так, что нефтяных заводов в этих регионах практически нет.