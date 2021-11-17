ФАН требует проверить проект «Коллективное действие» на исполнение функций иноагента

Основатель проекта «Коллективное действие» Сергей Росс тесно связан с представителями организаций, которые признаны в России экстремистскими или выполняющими функции иностранных агентов, в частности он был автором распущенного летом издания VTimes1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). ООО «ФАН» заинтересовалось деятельностью Росса и просит правоохранителей обратить на него пристальное внимание.

Верхушка айсберга

Издание VTimes в мае было признано иноагентом и объявило о прекращении с 12 июня своей работы, но не деятельности. Через четыре месяца, 12 октября, в Telegram-канале проекта появился пост (ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА) о подаче документов на регистрацию нового СМИ с созвучным названием — VPost. Обещают писать о деньгах, однако что будет на самом деле, можно предугадать, судя по ранее публикуемому контенту иноагента VTimes, который и привлек внимание Минюста РФ.

VTimes основал бывший коллектив издания «Ведомости», в полном составе покинувший СМИ из-за разногласий с главным редактором Андреем Шмаровым. Однако новое издание особого успеха своим создателям не принесло, через год после начала работы получив статус иноагента. Юрлицо Stichting 2 Oktober, которое осуществляло администрирование доменного имени интернет-ресурса Vtimes.io1, ранее также было внесено в реестр СМИ-иноагентов в России.

Издание VTimes было зарегистрировано в Нидерландах и активно функционировало не без помощи Дерка Сауэра — голландского медиаменеджера и основателя «Ведомостей».

«Сейчас моя роль — это, по сути, роль ментора и советника, который знакомит их (сотрудников издания. — Прим. ФАН) с нужными людьми, дает рекомендации», — так обозначал свою деятельность в признанном иноагентом издании сам Сауэр в интервью «Русской службе Би-би-си» в июле 2020 года.

При этом проект VPost анонсировался как «новое, полностью российское юрлицо». Информацию об инвесторах предпочли не раскрывать, сославшись на их «скромность».

VTimes до закрытия позиционировало себя как издание, специализирующееся на новостях в сфере бизнеса, экономики, экологии, здоровья и образования, однако на деле редакцию интересовали далеко не только эти направления.

Особого внимания заслуживает один из бывших авторов — Сергей Росс, который также является основателем проекта «Коллективное действие». На его сайте все еще находится информация о тесном сотрудничестве проекта с признанным иноагентом изданием. Не скрывает он и контактов с «Новой газетой».

prt scr k-d.center /

Перед январскими митингами 2021 года «Коллективное действие» отличилось тем, что опубликовало инструкцию о действиях во время акции и в случае задержания. Несмотря на то, что авторы материала призывали не провоцировать правоохранителей неправомочными действиями и не преступать закон, сама по себе инструкция могла быть расценена как призыв граждан к участию в несогласованном митинге. Однако тогда она внимания правоохранительных органов на себя не обратила.

prt scr k-d.center /

В проекте примечательно и то, что в его команду входит Дмитрий Таралов, который отвечает за юридическое сопровождение и аналитику данных. Таралов в 2015 году был активным соратником Алексея Навального, сотрудником иноагента ФБК3 (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией, ликвидирован по решению суда) и координатором работы штаба партии «Парнас» на выборах в магаданскую облдуму.

Также в структуру проекта «Коллективное действие» включено подразделение «Независимые районные медиа», публикующее материалы как на самом сайте проекта, так и на канале YouTube, и открыто поддерживающее таких деятелей, как Юлия Галямина, Роман Юнеман и Марина Литвинович. Не обходится в статьях и без ярко выраженной критики федеральной и московской властей.

Тесные связи с экстремистами и иноагентами

Что касается основателя проекта «Коллективное действие» Сергея Росса, то его биография любопытна с разных точек зрения.

sergeyross.org /

Во-первых, Росс — не совсем Росс. Изначально у Сергея была другая фамилия — Литвинцев. Под ней он фигурировал как сооснователь проекта «Школа гражданского лидерства » с 2011 по 2014 гг. Перед избирательной кампанией в Московскую городскую думу 2014 года, куда он баллотировался, Сергей сменил фамилию. В депутатское кресло Россу попасть не удалось, хотя по итогам голосования он занял второе место по 36 избирательному округу.

Примечательно, что в этом же проекте преподавал депутат Илья Пономарев, с которым Росс, судя по всему, мог пересекаться в «Сколково». С 2012 по 2013 гг. он был заместителем руководителя департамента правовой политики компании, а Пономарев в то время читал там лекции, за каждую из которых брал по 30 000 долларов. Всего ему было выплачено 750 000 долларов из фонда «Сколково». Тогда же в отношении старшего вице-президента фонда Алексея Бельтюкова было возбуждено уголовное дело.

Среди спикеров «Школы гражданского лидерства» фигурирует и оппозиционный активист, сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский. Также в рамках своей деятельности в школе Росс успел отметится на совместных фотографиях с Николаем Ляскиным, работавшим в признанном экстремистским ФБК.

Дьюкский университет, богатая жена и поддержка Навального

Помимо деятельности в рамках проекта «Коллективное действие», Росс является директором и юристом в компании RedLine. Она занимается, как указано на официальном сайте, продвижением частных интересов в органах власти России, Евросоюза и США, разрешением международных коммерческих споров, международными расследованиями. В 2009 году Росс окончил правовую магистратуру в Дьюкском университете в США (Duke University), а также проходил практику в Европейском парламенте (Брюссель) и международной юридической компании Freshfields. Так что нельзя исключать вероятность того, что Сергей Росс может быть тем или иным образом аффилирован с иностранными структурами.

Сергей Росс не стесняется открыто выражать поддержку российской протестной повестке и ее фигурантам. Так, в декабре 2020 года он восхищался Алексеем Навальным на своей странице в Instagram, а в августе текущего года там же инструктировал подписчиков, «как поддерживать Навального после дела об экстремизме».

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Также стоит учесть, что жена Сергеяв свои 30 лет вошла в список Forbes как одна из самых богатых представительниц прекрасного пола России. Она является одним из обладателей патента на производство защитного средства Hydrop и собственницей половины акций компании «Нанобарьер», которая его выпускает. Ежемесячный доход компании составляет более 3 млн рублей.

Успешная женщина не единожды участвовала в эфирах телеканала «Дождь»1 (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) и является медийной личностью.

Учитывая давнее знакомство и сотрудничество Росса с Ильей Пономаревым, который продолжительное время проживает за границей, можно предположить, что он имеет возможность при желании оказывать поддержку различным оппозиционным структурам в России, в том числе левого толка, используя как возможности своей семьи, так и «западных партнеров».

Редакция ООО «ФАН» считает, что в связи с обнаруженными данными необходимо обратить пристальное внимание правоохранительных органов на деятельность проекта «Коллективное действие» под руководством Сергея Росса. ООО «ФАН» просит проверить данный проект на вероятность фактического исполнения им функций иностранного агента.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.