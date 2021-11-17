МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии

Москва, 17 ноября. Переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом предана огласке.

МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку Лаврова с коллегами, чтобы не допустить искажений позиции Москвы по поводу «нормандского формата».

«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Москва не оценивает ситуацию с «нормандским форматом» по Украине как кризисную. Контакты сторон продолжаются.