Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 20:05
20:03
Шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачевой устраивает «самое загадочное» мероприятие в Москве
20:02
Общество
Студия Pixar представила трейлер мультфильма «Я краснею»
20:01
Шоу-бизнес
Жена Моргенштерна открыла собственный салон красоты в центре Москвы
20:00
Политика
Ляшко разнес Зеленского за отправку украинцев в «путешествие»
20:00
Происшествия
Житель Иркутской области пойдет под суд за поджог квартиры с тремя детьми внутри
20:00
Политика
Политолог Рар назвал две главные ошибки Украины с «Северным потоком — 2»
19:57
Армия
Яков Кедми оценил преимущества РФ и предрек США поражение в войне за космос
19:57
Политика
Мария Захарова раскритиковала намерения Польши по привлечению НАТО к ситуации с мигрантами
19:54
Происшествия
Житель Красноярска предстанет перед судом за убийство 16-летней школьницы
19:54
Политика
МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии
Все новости

МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии

Политика
МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 17 ноября. Переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом предана огласке.

МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку Лаврова с коллегами, чтобы не допустить искажений позиции Москвы по поводу «нормандского формата».

«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Москва не оценивает ситуацию с «нормандским форматом» по Украине как кризисную. Контакты сторон продолжаются.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии
россия франция мид германия
Комментировать