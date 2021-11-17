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В Сети с сарказмом оценили отказ Минска поставлять энергию на Украину

Экономика
В Сети с сарказмом оценили отказ Минска поставлять энергию на Украину
pixabay.com

Минск, 17 ноября. Отказ Белоруссии поставлять электроэнергию на Украину вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей.

В министерстве энергетики Белоруссии заявили о намерении с 18 ноября прекратить поставки энергии на Украину, объяснив это тем, что действуют в условиях контракта.

При этом была сделана оговорка, что Белоруссия готова к заключению новых контрактов и продаже энергии «с учетом технических возможностей». О каких–либо нюансах сотрудничества между Украиной и Белоруссией в этой сфере не сообщается.

Известно, что Белоруссия начала поставку электроэнергии на Украину с 6 ноября после подписания соответствующего соглашения. Уже 18 ноября поставки прекратятся.

Интернет-пользователей нисколько не огорчила новость о прекращении поставок энергии на Украину. У многих вызывает досаду поведение украинцев и потребительское отношение страны к партнерам.

В Сети с сарказмом оценили отказ Минска поставлять энергию на Украину
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

«И правильно, что прекратили. России бы то же самое сделать. Укропринцип: дайте нам энергию, а мы вам за это снова под дверь нагадим»;

«Давно пора! Хватит их кормить»;

«Предлагаю украинцам обрезать все провода ЛЭП, так как они им больше не нужны. И натянуть их вдоль границы Белоруссии, в качестве заграждения»;

«Давно пора не давать им ничего»;

«Все идет по плану. Лукашенко, режьте провода»;

«В Киеве еще в суд подадут за монопольное использование энергии, будут требовать деньги за обрезание проводов»;

«В Винницкой области начались митинги и массовые волнения по поводу отсутствия отопления. В квартирах температура 12 градусов, притом, что счета за обогрев приходит на 3 тысячи гривен за «хрущевку». А ведь сейчас только ноябрь и топливо в Украине худо-бедно наличествует. Куда Киев загоняет страну?»;

«У нас в глубинке России отопление 1500 в гривнах — копейки для нас за 50 кв. м площади. Но 3000 - это перебор. Сейчас —10. Открываю балкон, чтобы жарко не было. В Виннице был — красивый город. Вход в бункер немецкий рассматривал. Видел асфальтовую дорогу, которые строили советские военнопленные. Это наша общая скорбь. Самый главный прокол и враг украинцев — это Киев. Там сидят нелюди, которые своей политикой загоняют страну в нищету», — прокомментировали новость интернет–пользователи.

Напомним, что ранее были отменены или не проведены аукционы по продаже российской и белорусской электроэнергии, поэтому с 1 ноября Украина не планировала закупать электричество в РФ и Белоруссии.

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