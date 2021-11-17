Ростех взбудоражил пользователей YouTube рекламным роликом с истребителем Су-75 Checkmate

Москва, 17 ноября. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) показала новый промо-ролик для легкого тактического истребителя Су-75 Checkmate на YouTube. В первые же сутки видео собрало массу комментариев от пользователей из-за рубежа.

ОАК показала новый промо-ролик Checkmate, приуроченный к презентации самолета пятого поколения на главном авиасалоне Ближнего Востока — Dubai Airshow 2021. Наряду с пилотируемой версией истребителя в Дубае показали еще и беспилотную версию самолета. В промо-ролике беспилотный истребитель тоже засветился, а герой рекламы — командующий ВВС неназванной страны, заявил, что это не просто самолет, а «шах и мат», пишет «ПолитРоссия».

Видео с Checkmate пришлось по душе многим интернет-пользователям, в комментариях к видео на YouTube растет число позитивных сообщений.

«Хорошо сняли ролик, и по врагу/конкуренту с намеками потоптались и себя представили. Теперь главное, чтоб сам самолет показал свои возможности», — гласит самый популярный комментарий.

Ролик также высоко оценили иностранные пользователи Сети, под записью появилось множество комментариев в стиле «люблю Россию» и «Россия вперед!». Один из читателей задался вопросом, почему реклама истребителя была на английском языке. Этому есть объяснение: Су-75 будут выпускать с прицелом на экспорт в страны Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, где ценят легкие тактические самолеты.

Ранее Ростех выпустил лимитированную туалетную воду Checkmate, парфюм привезли вместе с образцом самолета на выставку в ОАЭ. Упаковку парфюма выполнили с обыгрыванием темы с шахматными фигурками. Композиция парфюма сочетает в себе ноты мха, пачули, стекла, металла, использованного при создании истребителя, а также кожи.