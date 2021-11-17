Том Холланд и Зендея официально подтвердили свой роман

Лос-Анджелес, 17 ноября. Известный британский актер Том Холланд и его коллега Зендея перестали скрывать отношения. По словам звезды «Человека-паука», этим приходится «делиться со всем миром».

В СМИ появились фотографии Холланда и Зендеи, целующихся в машине в Лос-Анджелесе. Актер заявил в интервью журналу GQ, что ему неприятно, когда кто-то влезает в его личную жизнь. У них с Зендеей нет возможности, как у миллионов других влюбленных пар, наслаждаться друг другом.

Тем более что Холланд скоро отправляется в мировой пресс-тур. И журналисты будут задавать ему вопросы про новый роман.

«Это не моя история. Это наша история. И мы поговорим о том, что это такое, когда будем готовы поговорить об этом вместе», — поделился артист.

Зендея также прокомментировала роман с Холландом. По ее словам, все началось «странно, запутанно и агрессивно». Но этим чувством, переросшим в сильную любовь, она предпочла бы делиться только со своим бойфрендом.

Ранее Marvel показал второй трейлер к финальной части «Человека-паука». В ролике супергерой борется со всеми злодеями франшизы.