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Том Холланд и Зендея официально подтвердили свой роман

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 19:49
Общество
Том Холланд и Зендея официально подтвердили свой роман
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Лос-Анджелес, 17 ноября. Известный британский актер Том Холланд и его коллега Зендея перестали скрывать отношения. По словам звезды «Человека-паука», этим приходится «делиться со всем миром».

В СМИ появились фотографии Холланда и Зендеи, целующихся в машине в Лос-Анджелесе. Актер заявил в интервью журналу GQ, что ему неприятно, когда кто-то влезает в его личную жизнь. У них с Зендеей нет возможности, как у миллионов других влюбленных пар, наслаждаться друг другом.

Тем более что Холланд скоро отправляется в мировой пресс-тур. И журналисты будут задавать ему вопросы про новый роман.

«Это не моя история. Это наша история. И мы поговорим о том, что это такое, когда будем готовы поговорить об этом вместе», — поделился артист.

Зендея также прокомментировала роман с Холландом. По ее словам, все началось «странно, запутанно и агрессивно». Но этим чувством, переросшим в сильную любовь, она предпочла бы делиться только со своим бойфрендом.

Ранее Marvel показал второй трейлер к финальной части «Человека-паука». В ролике супергерой борется со всеми злодеями франшизы.

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