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Футболисты сборной Алжира обвинили игроков Буркина-Фасо в использовании черной магии

Спорт
Футболисты сборной Алжира обвинили игроков Буркина-Фасо в использовании черной магии
Global Look Press  /  Yassine Mahjoub / imago-images.de

Блид, 17 ноября. Игроки алжирской футбольной сборной обвинили соперников из Буркина-Фасо в применении черной магии во время матча квалификации ЧМ-2022.

Алжирские футболисты считают, что игроки национальной команды Буркина-Фасо использовали черную магию во время встречи африканской квалификации к ЧМ-2022, состоявшейся 16 ноября на арене «Мустафа Тшакер» в Блиде. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил журналист Валид Зиани. Он отметил, что сборная Алжира вызвала шамана для снятия заклятия.

Матч отборочного турнира к ЧМ-2022 завершился со счетом 2:2, информирует RT. Сборная Алжира с 14 очками заняла первое место в турнирной таблице группы A. Национальная команда Буркина-Фасо, в активе которой 12 баллов, осталась на второй строчке.

Ранее футболист сборной Хорватии Йосип Станишич сдал положительный тест на COVID-19 после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией. Защитник появился на поле незадолго до финального свистка.

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футбол африка алжир буркина-фасо черная магия
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