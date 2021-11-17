Саудовская Аравия построит крупный плавучий технокомплекс

Эр-Рияд, 17 ноября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд анонсировал запуск футуристического проекта, который будет реализовываться в море. Об этом сообщает Arab News.

Кронпринц объявил о строительстве «крупнейшего плавучего промышленного комплекса» под названием Oxagon (Оксагон). Его планируется разместить в городе Neom (Неом).

«Оксагон станет катализатором экономического роста и разнообразия в Неоме и в королевстве, что будет способствовать дальнейшему удовлетворению наших амбиций в рамках программы Vision 2030», — говорится в заявлении Мухаммада бин Салмана.

Наследник трона в Саудовской Аравии является главным идеологом и руководителем проекта Неом. Политик планирует создать здесь новый координационный центр для работы на глобальных рынках.

Take a look at the industrial city reimagined with just a small glimpse of all that is to come at OXAGON.@NEOMOXAGON#NEOM #OXAGON pic.twitter.com/pThyuBo5ta — NEOM (@NEOM) November 16, 2021

Оксагон будет полностью интегрированным в цепочку поставок портом в Неоме. Обещается принципиально новая концепция модели будущих производственных центров, которая учтет особенности экосистемы.

Технологический оазис

Мухаммад бин Салман задумал построить на берегу Красного моря город, не похожий ни на какой другой на Земле. В планах наследного принца создание умного населенного пункта, полностью свободного от автомобилей, а потому с нулевыми выбросами углеродов.

В рамках проекта саудиты хотят обустроить 170-километровую прибрежную зону на северо-западе страны. Неом будет полностью обеспечен экологически чистой энергией. На строительство высокотехнологичного центра власти потратят 500 млрд долларов. Первых жителей город планирует принять в 2024 году.

أجمل ماتم انشائه واجهة مطار وقاعدة الزوار في نيوم #NEOM#مشاريع_السعودية#صيانة_السعودية



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На Западе анонс принца Мухаммада восприняли неоднозначно. Агентство Blomberg опубликовало статью под заголовком «Саудовская Аравия начинает перемещать Землю для своего футуристического города».

В публикации рассказывается о том, как королевство начало строительные работы и прокладку тоннелей в горах. При этом одним из главных инфоповодов стал вопрос — будет ли разрешен алкоголь в Неоме.

«Чтобы было ясно, Неом призван быть конкурентоспособным. Мы хотим, чтобы сюда приезжали лучшие и самые умные люди мира», — заявил генеральный директор проекта Джозеф Бредли.

Саудовская Аравия у мусульман считается особым королевством, здесь находятся самые священные места для ислама. Легализация алкоголя нарушит главное табу в стране, известной жесткими трактовками религиозных догматов в рамках принятого здесь «ваххабизма».

Именно поэтому, в отличие от других стран Персидского залива, где иностранцы могут иметь хотя бы ограниченный легальный доступ к спиртным напиткам, королевство достаточно консервативно в подобных вопросах. Алкоголь здесь запрещен, а это является сдерживающим фактором для иностранных специалистов.

«Нас часто спрашивают, что будет с «выпивкой», разрешат ли ее? Мы намерены привлечь самую разнообразную и талантливую рабочую силу и сделаем все возможное для этого», — пояснил Джозеф Бредли.

Генеральный директор Неом говорит, что еще не видел особых инициатив в отношении алкоголя, но намекнул, что в новом городе будет разработан учредительный закон, позволяющий развить рынок туризма, технологий и производства.

Саудовские власти поясняют, что «алкогольный вопрос» является очень деликатным. Они опасаются острой «социальной реакции». Тем не менее сейчас рассматривается разрешение употребления спиртных напитков в ограниченных формах — в специально отведенных местах или только для иностранцев.

Vision 2030

Фантастические для Эр-Рияда послабления стали возможны после запуска масштабной государственной программы Vision 2030. Саудовская Аравия столкнулась с риском потери доходов из-за нового тренда в мировой политике, заточенной на «зеленую экономику».

Западные страны сосредоточены на отказе от нефти, угля и газа. Европа намерена уйти от использования нефти и газа к 2050 году, о чем уже заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В этих условиях саудитам, чей финансовый сектор серьезно зависит от экспорта топлива, придется тяжело.

«Цель Евросоюза — к 2050 году стать климатически нейтральным. К этому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», — пояснила еврочиновник.

Федеральное агентство новостей

Саудовская Аравия задалась целью диверсификации экономики. В апреле 2016 года кронпринц объявил о запуске Vision 2030 с первостепенными задачами освоения новых способов пополнения бюджета.

То есть речь идет не о снижении экспорта нефти, который является основной статьей получения доходов для Саудовской Аравии, а об увеличении доли прочих секторов международной торговли.

«Это смелый, но вполне достижимый план для амбициозной нации. Он выражает наши долгосрочные цели и ожидания, основывается на уникальных сильных сторонах и возможностях нашей страны», — отмечал Мухаммад бин Салман, представляя проект.

Саудовские власти объявили о масштабных преобразованиях в рамках 13 программ, сформированных 96 стратегическими целями. Эр-Рияд рассчитывает на то, чтобы стать «сердцем арабского и исламского мира», и хочет превратить королевство в масштабный центр инвестиций, а также сделать его ключевым торговым узлом, соединяющим Азию, Европу и Африку.

Неом и Оксагон станут частью этого грандиозного проекта. Пока еще там только начались строительные работы. Но в будущем, как обещается, это будет когнитивный центр, обеспечивающий исключительную пригодность для жизни людей.

Если у наследного принца получится его задумка, он сможет построить настоящий футуристический город, похожий на те, что показывают в голливудских фильмах.