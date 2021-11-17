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«Отряды Путина» пристыдили президента Польши Дуду за отношение к мигрантам на границе

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 19:43
Общество
«Отряды Путина» пристыдили президента Польши Дуду за отношение к мигрантам на границе
Prt Scr youtube.com  /  Отряды Путина Soc Sprav

Москва, 17 ноября. Общественная неформальная организация «Отряды Путина» выступила с обращением к президенту Польши Анджею Дуде с требованием разобраться с ситуацией на границе и пропустить мигрантов.

Ситуация на белорусско-польской границе не оставила равнодушными пожилых людей, объединившихся в группу, которая поддерживает российского президента Владимира Путина. Представитель организации выступила с видеообращением, где обвинила Запад в том, что он лишил крова людей, которые теперь пришли «за своим» в Евросоюз.

«Что вы творите, опомнитесь!.. Остановитесь, пропустите людей, это же не сложно!» — взывает активистка отряда.

Она припомнила полякам войну и добавила, что Россия и Белоруссия помогают мигрантам, которые застряли на границе с Польшей вместе с детьми. Женщина возмутилась, как при таком отношении Польша может «мораль преподавать миру».

«Путин вникнет и, как всегда, разрулит ситуацию. Мы не устаем говорить, что это человек мира! И он там сделает мир!» — уверенно заявила сторонница российского лидера.

Активисты демонстративно сожгли портреты Дуды и пригрозили всем, что так будет и с ними, если ситуация с мигрантами не разрешится.

Своим отношением Евросоюз провоцирует мигрантов прибывать именно нелегальным способом. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов. Он также отметил, что, по его мнению, в нынешней тяжелой ситуации на белорусско-польской границе виноват сам Брюссель.

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мигранты польша отряды путина
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