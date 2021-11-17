Ченнинг Татум появился в дебютном трейлере своего фильма «Дог»

Лос-Анджелес, 17 ноября. Первый трейлер фильма «Дог», премьера которого состоится в следующем году, появился в Сети. Главную роль в проекте сыграл актер Ченнинг Татум, срежиссировавший ленту.

Трейлер фильма, ставшего режиссерским дебютом Татума, опубликовали на YouTube. Кинокартина повествует о военном в отставке Бриггсе и его бельгийской овчарке Лулу, которую тренировал лучший друг героя.

Однако по сюжету персонаж получает известие о смерти товарища и отправляется на его похороны вместе с собакой. Бриггсу и его питомцу предстоит долгое путешествие вдоль побережья Тихого океана.

Ченнинг Татум снял «Дог» совместно с Ридом Каролином. Последний также написал сценарий к ленте. Премьера фильма намечена на 17 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что Ченнинг Татум снимется в драме об эвакуации из Афганистана. Кроме того, в картине появится Том Харди.