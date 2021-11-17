Пентагон сообщил о десантировании американского спецназа на учениях в Латвии

Рига, 17 ноября. Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВС США совершили массовое десантирование в ходе учений в Латвии. В маневрах был задействован универсальный транспортный самолет MC-130J и конвертоплан CV-22B.

В десантной операции приняли участие латвийские спецназовцы, а также бойцы 352-й бригады ССО Вооруженных сил США. По данным командования силами НАТО в Европе, учения направлены на повышение взаимодействия между силами Альянса в Прибалтике и отработку «молниеносных десантных операций». В свою очередь Пентагон выразили надежду, что подобные маневры позволят укрепить отношения между союзниками по Альянсу.

«Мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений с нашими союзниками по НАТО в Европе», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.