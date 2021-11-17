Донбасс, 17 ноября. Армия Киева бьет по ЛНР из дальнобойной артиллерии, в Донецке разрушены несколько жилых домов. Украинские силовики взяли в плен защитника Луганска. Украинские волонтеры снабжают военных наркотиками. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска трижды обстреливали районы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Огонь велся на всех направлениях обороны с применением 82-мм минометов, автоматических станковых и противотанковых гранатометов. Повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. С ночи среды киевские силовики возобновили обстрелы республики с применением тяжелых 120-мм минометов. В результате агрессии в Кировском районе Донецка повреждены три жилых дома, пострадавших нет.

В Луганской Народной Республике минувшие сутки прошли относительно спокойно, но утром в среду армия Киева начала обстрелы с применением артиллерийских систем 152-мм калибра. Из орудий данного типа обстрелян населенный пункт Червоный Лиман. Позже из 122-мм артиллерии обстрелян поселок Калиново-Борщеватое. Уже во второй половине дня киевские силовики начали обстрелы населенных пунктов ЛНР на попаснянском, дебальцевском и славяносербском направлениях. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

ВСУ взяли в плен защитника Донбасса

В оборонном ведомстве ЛНР связали обострение обстановки на своем участке фронта с визитом в зону Операции объединенных сил (ООС) нового министра обороны Украины Алексея Резникова. Также в народной милиции сообщили, что после многочисленных обстрелов, результатами которых стали разрушения гражданской инфраструктуры и повреждение школы в Золотом-5, киевские силовики захватили в плен защитника республики. Сейчас, по информации оборонного ведомства республики, к пленному применяются пытки с целью склонения к даче нужных киевскому режиму показаний.

Федеральное агентство новостей /

Пьяные военнослужащие ВСУ избили штабных офицеров

Прибывшие недавно по ротации в зону конфликта военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ избили проверяющих из штаба оперативно-тактической группы войск «Восток», сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Солдаты решили отметить свое прибытие на передовые распитием спиртных напитков и не признали офицеров вышестоящего штаба, когда последние прибыли с проверкой. Более того, после физического насилия над проверяющими они были задержаны. Ситуация разрешилась благодаря вмешательству военной службы правопорядка — штабные офицеры отпущены, а пьяные дебоширы отправлены на освидетельствование, после чего будет решаться их дальнейшая судьба в армии.

Украинские волонтеры снабжают военных наркотиками

Сотрудники Военной службы правопорядка (ВСП) задержали в зоне ООС группу украинских волонтеров, которые везли в 30-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ наркотики. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. После задержания волонтеров в бригаду нагрянули офицеры ВСП для проверки всего личного состава на предмет употребления запрещенных веществ.

Отметим, подобные инциденты в передовых частях и соединениях ВСУ — не редкость. Военная полиция украинских вооруженных сил и Служба безопасности Украины регулярно задерживают так называемых общественников, которые под видом гуманитарной помощи поставляют солдатам ВСУ алкоголь и наркотики. Взамен, как правило, волонтеры везут оружие и боеприпасы, которые в армейских подразделениях списываются как уничтоженные в результате атак ополчения. В дальнейшем военное имущество продается представителям националистических группировок.