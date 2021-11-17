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Название бургера Goudomor напомнило украинцам «голодомор»

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 19:32
Общество
Название бургера Goudomor напомнило украинцам «голодомор»
mcdonalds.com  /  McDonald's

Варшава, 17 ноября. Украинская диаспора Польши возмутилась названием нового бургера «Гаудомор» (Goudomor), который продвигает популярная сеть ресторанов быстрого питания.

Бургер получил такое название благодаря сорту сыра «Гуада». Судя по рекламе, бутерброд состоит из большой булки, двойной говядины, трех кусков указанного сыра, горчицы и жареного лука. Попробовать бургер можно только в избранных ресторанах сети. Однако некоторым украинцам показалось, что название «Гуадамор» ассоциируется с «голодомором».

«На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Оно отвратительное. Оно однозначно связано с голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом», — заявил местным СМИ глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурка.

Голодомором на Украине называют массовый голод в 1932-1933 годах, который охватил значительную часть СССР. От него пострадали также Нижнее и Среднее Поволжье, Северный Кавказ, Казахстан, Западная Сибирь, Южный Урал и Центрально-Черноземная область. Жертвами голода стали от семи до восьми миллионов человек разных национальностей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина «давно проснулась и не засыпала из-за "голодомора" и Бабьего Яра, двух мировых войн и коронавируса».

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