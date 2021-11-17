Лос-Анджелес, 17 ноября. Бывший пресс-секретарь Меган Маркл Джейсон Кнауф дал показания в судебном процессе жены принца Гарри против СМИ. По мнению королевского эксперта Анжелы Моллард, новые подробности могут погубить авторитет герцогини Сассекской.

Опубликованная переписка Маркл с ее отцом в 2018 году стала причиной громкого судебного разбирательства. На последнем заседании Кнауф признался, что супруга принца Гарри попросила его составить письмо таким образом, чтобы она выглядела в нем в лучшем свете. Затем герцогиня Сассекская переписала послание своим почерком.

Также во время процесса была обнародована переписка Маркл и Кнауфа. Выяснилось, что она просила снабдить авторов книги о ее жизни «Обретая свободу» скандальной информацией. Моллард считает, что эти подробности могут навсегда погубить репутацию королевской особы.

«Некоторые комментаторы говорят, что это действительно конец авторитета Меган», — заявила эксперт идзанию Express.

Переписку с отцом опубликовало Associated Newspapers Limited (ANL), сообщает портал Teleprogramma.pro. Герцогиня Сассекская подала иск на издание, обвинив его во вторжении в частную жизнь.

Королевские эксперты обвиняли Меган Маркл в сокрытии некоторых фактов своей биографии. Недавно они обнаружили еще одну несостыковку.