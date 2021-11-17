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Вдова Джигарханяна опровергла информацию, что актер умирал в муках

Общество
Вдова Джигарханяна опровергла информацию, что актер умирал в муках
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 17 ноября. Советская актриса Татьяна Власова заявила, что перед смертью находилась рядом с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. По ее словам, смерть супруга не была мучительной, как об этом говорил юморист Евгений Петросян.

Жена помогала Джигарханяну по дому, настраивала его на работу. А когда она читала в газетах, что актер умирает в ужасных условиях, то искренне удивлялась.

«Он умирал в муках? За ним ходили толпы врачей, постоянно была сиделка рядом, которая несколько лет с ним работала. Люди раскричались, как Петросян, помню, это ужас. Но они ни разу в квартире не были, не видели, как разговаривает, как живет», — поделилась Татьяна Власова в эфире «Пусть говорят».

Звезда кино сетовала, что никто не спрашивал у нее о состоянии Джигарханяна. Все почему-то интересовались о его здоровье у пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, добавила Власова.

Легендарный актер и режиссер Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября прошлого года. Его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой. Ранее на могиле артиста установили бронзовый памятник.

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актер смерть джигарханян
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