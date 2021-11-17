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Профессор Межевич объяснил причины экономического разрыва Прибалтики и России

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 19:41
Экономика
Профессор Межевич объяснил причины экономического разрыва Прибалтики и России
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 17 ноября. Доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич выступил на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот». Он презентовал выводы из доклада о положении экономики стран Прибалтики.

Отвечая на вопрос о модели развития Эстонии, Латвии и Литвы, он напомнил, что их отделение от СССР произошло из-за внутренних политических причин. Эти государства отказались от идеи торгового моста между Западом и Востоком и стали склоняться в сторону Евросоюза.

«Потом, к примеру, в Эстонии президент Леннарт Мери сказал, что есть два пути. Есть путь в ЕС, правильный. И есть абсолютно ненужные разговоры про сохранение хозяйственных связей с СНГ. Этот путь неправильный. Ну и люди, которые по каким то причинам считали, что с Москвой не нужно ругаться, не нужно дружить, не надо любить, но не надо ругаться, эти люди как то незаметно за год, за два, за три, за пять оказались на обочине политической жизни», — объяснил эксперт.

Межевич добавил, что необходимость транзита до сих пор связывает страны прибалтийского региона вместе. По его оценке, РФ занимает место второго или третьего торгового партнера для каждой их них.

Гостем эфира, посвященного докладу «Вверх по лестнице, которой не было. Тридцать лет постсоветской Прибалтике», также стал бакалавр СПбГЭУ, магистрант факультета международных отношений СПбГУ Никита Сеник.

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