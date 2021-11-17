Патрушев и Салливан обсудили отношения РФ и США в рамках телефонных переговоров

Москва, 17 ноября. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

«Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне», — уточняется в сообщении.

Ранее секретарь Совбеза Патрушев сообщил о влиянии США на усугубление ситуации в Афганистане. По его словам, Вашингтон с помощью экономической изоляции ухудшает обстановку в республике.