Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 20:04
20:03
Шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачевой устраивает «самое загадочное» мероприятие в Москве
20:02
Общество
Студия Pixar представила трейлер мультфильма «Я краснею»
20:01
Шоу-бизнес
Жена Моргенштерна открыла собственный салон красоты в центре Москвы
20:00
Политика
Ляшко разнес Зеленского за отправку украинцев в «путешествие»
20:00
Происшествия
Житель Иркутской области пойдет под суд за поджог квартиры с тремя детьми внутри
20:00
Политика
Политолог Рар назвал две главные ошибки Украины с «Северным потоком — 2»
19:57
Армия
Яков Кедми оценил преимущества РФ и предрек США поражение в войне за космос
19:57
Политика
Мария Захарова раскритиковала намерения Польши по привлечению НАТО к ситуации с мигрантами
19:54
Происшествия
Житель Красноярска предстанет перед судом за убийство 16-летней школьницы
19:54
Политика
МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии
Все новости

Патрушев и Салливан обсудили отношения РФ и США в рамках телефонных переговоров

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 19:09
Политика
Патрушев и Салливан обсудили отношения РФ и США в рамках телефонных переговоров
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 ноября. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

«Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне», — уточняется в сообщении.

Ранее секретарь Совбеза Патрушев сообщил о влиянии США на усугубление ситуации в Афганистане. По его словам, Вашингтон с помощью экономической изоляции ухудшает обстановку в республике.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Патрушев и Салливан обсудили отношения РФ и США в рамках телефонных переговоров
россия сша патрушев салливан
Комментировать