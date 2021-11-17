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Футболист сборной Хорватии сдал положительный тест на COVID-19 после матча с Россией

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 19:08
Спорт
Футболист сборной Хорватии сдал положительный тест на COVID-19 после матча с Россией
Global Look Press  /  Frank Hoermann

Сплит, 17 ноября. Игрок сборной Хорватии по футболу Йосип Станишич заразился коронавирусом после матча отборочного турнира к ЧМ-2022 против России.

Футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Хорватии Йосип Станишич сдал положительный тест на COVID-19 после возвращения из расположения национальной команды. Соответствующую информацию представили журналисты издания Sport1.de. Станишич был отправлен на карантин. Защитник хорватской сборной принимал участие в матче с Россией, который состоялся в Сплите 14 ноября. Он появился на поле на 86-й минуте игры, завершившейся победой хозяев со счетом 1:0.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин получил мышечную травму в матче Хорватия — Россия. Из-за повреждения игрок столичного клуба пропустит около трех недель, сообщила пресс-служба красно-белых.

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футбол россия хорватия коронавирус станишич
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